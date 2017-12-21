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Descatalogado

Batería externa USB

DLP3602U/10

3.2

| (10) Reseñas

Recargá varias veces sobre la marcha

Disfrutá de energía donde y cuando la necesités: las pilas te entregan energía adicional para disfrutar de incluso más de una carga completa. Los 2 puertos USB te permiten cargar 2 dispositivos al mismo tiempo. Carga ultrarrápida con 2,1 A.

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con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Recargá varias veces sobre la marcha

  • Universal

Carga rápida de 5 V/2,1 A

Luz indicadora de encendido para confirmar el estado rápidamente

La luz LED de encendido aparece cuando se presiona un botón para conocer el estado de las pilas rápidamente.

Recargá varias veces tus dispositivos durante el viaje

Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llevala con vos al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de respaldo cuando la necesites.

Especificaciones técnicas

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