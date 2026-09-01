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Descatalogado
FC8230/01
Libertad de movimiento
Experimenta la libertad de movimiento con SmallStar de Philips. Extremadamente compacto y ligero, este aspirador es muy fácil de manejar y combina una gran potencia con filtrado HEPA para ofrecerle unos resultados de limpieza magníficos.
1600 W
El tamaño compacto de este aspirador facilita su manejo durante el uso y su almacenamiento.
El peso ligero de este aspirador facilita su transporte.
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