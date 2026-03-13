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Descatalogado
Asistencia
FC8230/01
Descatalogado
User Manual Philips SmallStar Vacuum cleaner with bag
Experimenta la libertad de movimiento con SmallStar de Philips. Extremadamente compacto y ligero, este aspirador es muy fácil de manejar y combina una gran potencia con filtrado HEPA para ofrecerle unos resultados de limpieza magníficos.
¿Son los accesorios de mi aspirador Philips compatibles con otros modelos?
¿Cómo debo mantener una bolsa de polvo de algodón reutilizable?
¿Cuándo debo sustituir el filtro del aspirador Philips?
¿Cómo puedo saber si la bolsa de polvo de mi aspirador Philips está llena?
¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi aspirador Philips?
¿Cómo limpio el filtro del aspirador Philips?
Mi aspirador Philips no se enciende
Mi aspirador Philips se sobrecalienta
El compartimento de la bolsa del aspirador está sucio
La potencia de succión del aspirador con bolsa Philips ha disminuido
Noto descargas eléctricas al utilizar mi aspirador Philips
Mi aspirador Philips indica que la bolsa está llena
Mi aspirador Philips tiene poca potencia de succión