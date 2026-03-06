Buscar términos

    Filtro original para Air Performer serie 9000

      Air Performer 4 en 1 serie 9000 Filtro HEPA NanoProtect

      FYM970/30

      Clasificación general / 5
      Opinión Opiniones

      Filtro original para Air Performer serie 9000

      El filtro original de Philips se adapta perfectamente a tu dispositivo Air Performer serie 9000 para un alto rendimiento. Filtro 3 en 1 HEPA NanoProtect, carbón activo y prefiltro para protección contra contaminación, polen, polvo, caspa de mascotas y virus.

      Air Performer 4 en 1 serie 9000
      Air Performer 4 en 1 serie 9000

      Filtro HEPA NanoProtect

      Filtro original para Air Performer serie 9000

      Captura de forma eficaz el 99,97 % de las nanopartículas (1)

      • Compatible con Air Performer serie 9000
      • En la caja: 2 filtros semicirculares
      • Vida útil de 3 años
      • Filtro de Philips original
      Filtro de purificación de repuesto para Philips Air Performer 4 en 1: AMF970. Puedes encontrar el número de modelo en la parte inferior del dispositivo.

      Filtro de larga duración de 3 años

      Filtro de larga duración de 3 años

      Este filtro de purificación original proporciona protección constante hasta 3 años (2), reduciendo molestias y costes. Tu dispositivo calcula la vida útil del filtro y te avisa cuando es necesario reemplazarlo.

      Sistema fácil de clic y liberación

      Sistema fácil de clic y liberación

      El mantenimiento es sencillo con el sistema de clic y liberación. Simplemente desbloquea, retira y limpia o reemplaza el filtro en segundos.

      Filtro original de Philips para un rendimiento óptimo

      Filtro original de Philips para un rendimiento óptimo

      El filtro de purificación original de Philips está diseñado para adaptarse perfectamente a tu dispositivo. Para un rendimiento óptimo, utiliza siempre un filtro original de Philips.

      El filtro HEPA de 3 capas atrapa el 99,97 % de las partículas ultrafinas

      El filtro HEPA de 3 capas atrapa el 99,97 % de las partículas ultrafinas

      El filtro de 3 capas compuesto de prefiltro, HEPA NanoProtect y carbón activo captura el 99,97 % de las partículas de hasta 0,003 micras (1) para protegerte de contaminantes, virus, alérgenos, bacterias y olores.

      Sigue el indicador de estado del filtro inteligente de tu dispositivo

      Sigue el indicador de estado del filtro inteligente de tu dispositivo

      El indicador de la pantalla del dispositivo Philips te avisa cuando hay que sustituir el filtro. El mantenimiento se realiza sin esfuerzo en menos de un minuto.

      Conéctate con la aplicación Air+ para una mayor comodidad

      Conéctate con la aplicación Air+ para una mayor comodidad

      Conecta tu dispositivo a la aplicación Air+ para controlar el estado del filtro y solicitar recambios cuando sea necesario.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Tipo de producto
        Filtro HEPA NanoProtect
        Incluido en la caja
        2 filtros semicirculares
        HEPA NanoProtect
        Prefiltro
        Carbón activo
        Duración
        3 años

      • Rendimiento

        Filtración de partículas
        99,97 % a 0,003 micras

      • Peso y dimensiones

        Longitud del producto
        22,5 cm
        Anchura del producto
        22,5 cm
        Altura del producto
        15,0 cm
        Peso del producto
        0,62 kg

      • Sustitución

        Para los purificadores de aire de Philips
        FYM970

      • (1) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um y 0,3 um, instituto iUTA.
      • (2) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.

