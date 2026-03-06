Buscar términos
FYM970/30
Filtro original para Air Performer serie 9000
El filtro original de Philips se adapta perfectamente a tu dispositivo Air Performer serie 9000 para un alto rendimiento. Filtro 3 en 1 HEPA NanoProtect, carbón activo y prefiltro para protección contra contaminación, polen, polvo, caspa de mascotas y virus.Más información
Filtro HEPA NanoProtect
Filtro de purificación de repuesto para Philips Air Performer 4 en 1: AMF970. Puedes encontrar el número de modelo en la parte inferior del dispositivo.
Este filtro de purificación original proporciona protección constante hasta 3 años (2), reduciendo molestias y costes. Tu dispositivo calcula la vida útil del filtro y te avisa cuando es necesario reemplazarlo.
El mantenimiento es sencillo con el sistema de clic y liberación. Simplemente desbloquea, retira y limpia o reemplaza el filtro en segundos.
El filtro de purificación original de Philips está diseñado para adaptarse perfectamente a tu dispositivo. Para un rendimiento óptimo, utiliza siempre un filtro original de Philips.
El filtro de 3 capas compuesto de prefiltro, HEPA NanoProtect y carbón activo captura el 99,97 % de las partículas de hasta 0,003 micras (1) para protegerte de contaminantes, virus, alérgenos, bacterias y olores.
El indicador de la pantalla del dispositivo Philips te avisa cuando hay que sustituir el filtro. El mantenimiento se realiza sin esfuerzo en menos de un minuto.
Conecta tu dispositivo a la aplicación Air+ para controlar el estado del filtro y solicitar recambios cuando sea necesario.
Especificación general
Rendimiento
Peso y dimensiones
Sustitución
