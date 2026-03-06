Buscar términos
FYM971/00
Filtro original para Air Performer serie 9000
El filtro de humidificación original de Philips se adapta perfectamente a tu dispositivo Air Performer serie 9000 para un alto rendimiento. Utiliza tecnología NanoCloud para emitir moléculas de tamaño nano que humidifican el aire con hasta un 99,9% menos de bacterias (1)Más información
Filtro de humidificación
Filtro de humidificación de repuesto para Philips Air Performer 4en1: AMF970. Puedes encontrar el número de modelo en la parte inferior del dispositivo.
Este filtro de humidificación original proporciona una humidificación constante durante hasta 6 meses (2), reduciendo molestias y costes. Tu dispositivo calcula la vida útil del filtro y te avisa cuando es necesario reemplazarlo.
El filtro de humidificación original de Philips está diseñado para adaptarse perfectamente a tu dispositivo. Para un rendimiento óptimo, utiliza siempre un filtro original de Philips.
NanoCloud emite una neblina ultrafina invisible al ojo humano. Humidifica el aire con hasta un 99,9% menos de bacterias liberadas que los humidificadores ultrasónicos estándar. Seguro para usar con agua del grifo. (1)
Conecta tu dispositivo a la aplicación Air+ para controlar el estado del filtro y solicitar recambios cuando sea necesario.
Especificación general
Peso y dimensiones
Sustitución
