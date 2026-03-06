Buscar términos

    Filtro original para Air Performer serie 9000

      Air Performer 4en1 serie 9000 Filtro de humidificación

      FYM971/00

      Clasificación general / 5
      Opiniones

      Filtro original para Air Performer serie 9000

      El filtro de humidificación original de Philips se adapta perfectamente a tu dispositivo Air Performer serie 9000 para un alto rendimiento. Utiliza tecnología NanoCloud para emitir moléculas de tamaño nano que humidifican el aire con hasta un 99,9% menos de bacterias (1)

      Air Performer 4en1 serie 9000
      Air Performer 4en1 serie 9000

      Filtro de humidificación

      Filtro original para Air Performer serie 9000

      Tecnología NanoCloud con humidificación higiénica

      • Compatible con Air Performer serie 9000
      • Tecnología NanoCloud
      • Vida útil de 6 meses
      • Filtro de Philips original
      Compatible con Philips Air Performer serie 9000

      Compatible con Philips Air Performer serie 9000

      Filtro de humidificación de repuesto para Philips Air Performer 4en1: AMF970. Puedes encontrar el número de modelo en la parte inferior del dispositivo.

      Hasta 6 meses de uso

      Hasta 6 meses de uso

      Este filtro de humidificación original proporciona una humidificación constante durante hasta 6 meses (2), reduciendo molestias y costes. Tu dispositivo calcula la vida útil del filtro y te avisa cuando es necesario reemplazarlo.

      Filtro original de Philips para un rendimiento óptimo

      Filtro original de Philips para un rendimiento óptimo

      El filtro de humidificación original de Philips está diseñado para adaptarse perfectamente a tu dispositivo. Para un rendimiento óptimo, utiliza siempre un filtro original de Philips.

      Tecnología NanoCloud

      Tecnología NanoCloud

      NanoCloud emite una neblina ultrafina invisible al ojo humano. Humidifica el aire con hasta un 99,9% menos de bacterias liberadas que los humidificadores ultrasónicos estándar. Seguro para usar con agua del grifo. (1)

      Conéctate con la aplicación Air+ para una mayor comodidad

      Conéctate con la aplicación Air+ para una mayor comodidad

      Conecta tu dispositivo a la aplicación Air+ para controlar el estado del filtro y solicitar recambios cuando sea necesario.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Tipo de producto
        Filtro de humidificación
        Incluido en la caja
        1 filtro de humidificación
        Duración
        6 meses

      • Peso y dimensiones

        Longitud del producto
        11,7 cm
        Anchura del producto
        11,7 cm
        Altura del producto
        22,0 cm
        Peso del producto
        0,24 kg

      • Sustitución

        Para los purificadores de aire de Philips
        FYM970

      • (1) En comparación con humidificadores ultrasónicos estándar sin tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, según pruebas de un laboratorio independiente.
      • (2) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.

