Batería externa (de venta por separado)

Si planea viajar donde no hay red eléctrica, la batería externa de DreamStation Go puede ayudarle a seguir recibiendo su tratamiento. DreamStation Go configurado a una presión de 10 cm mostró un tiempo medio de funcionamiento de 13 horas*** con la batería externa Dreamstation Go. Los tiempos de duración de las baterías pueden variar si se configuran presiones CPAP superiores, si existe una fuga excesiva en la máscara, según las condiciones de altitud o temperatura, si se están cargando dispositivos a través de un puerto USB, etc.