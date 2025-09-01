Buscar términos

      Batidos frescos en cualquier momento y lugar

      Prepara batidos cada día con nuestra batidora ultracompacta Philips Blend & Go serie 3000. Prepara bebidas y batidos suaves como la seda directamente en el vaso, coloca la tapa hermética y listo.

      Batidos frescos en cualquier momento y lugar

      Bate, llévatelo y listo

      • Motor ProBlend de 350 W
      • Vaso portátil Blend & Go
      • Cuchillas ProBlend en estrella de acero inoxidable
      • Dos posiciones de velocidad
      • Piezas aptas para el lavavajillas
      Tecnología ProBlend para mezclas suaves

      Tecnología ProBlend para mezclas suaves

      Tritura ingredientes frescos con nuestra exclusiva tecnología ProBlend. El duradero motor de 350 vatios, el resistente vaso Blend & Go y la cuchilla de acero inoxidable con forma de estrella se combinan a la perfección para conseguir unos resultados suaves como la seda en cuestión de segundos.

      Motor ProBlend de 350 vatios para un rendimiento duradero

      Motor ProBlend de 350 vatios para un rendimiento duradero

      Prepara tus batidos favoritos con un motor resistente y duradero ideal para el uso diario.

      Diseño estriado de ProBlend para una circulación óptima

      Diseño estriado de ProBlend para una circulación óptima

      Los resortes de los laterales del vaso portátil Blend & Go guían los alimentos hacia las cuchillas para batir de forma más fina y uniforme.

      Vaso Blend & Go para disfrutar de batidos sin fugas

      Vaso Blend & Go para disfrutar de batidos sin fugas

      Se ha diseñado para estilos de vida activos y saludables. Mezcla bien en el vaso de 600 ml, duradero y elegante. Solo tienes que quitar la cuchilla, colocar la tapa hermética y llevarte el batido a cualquier parte.

      Cuchillas ProBlend muy afiladas para mezclas ultrasuaves

      Cuchillas ProBlend muy afiladas para mezclas ultrasuaves

      Prepara batidos saludables y suaves todos los días. Las cuchillas ProBlend de acero inoxidable trituran y mezclan todos los ingredientes a la perfección.

      2 posiciones de velocidad para cada ingrediente

      2 posiciones de velocidad para cada ingrediente

      Mezcla cualquier ingrediente con las dos velocidades: baja para ingredientes más blandos y alta para frutas duras y hielo.

      Cuchillas desmontables para facilitar la limpieza

      Cuchillas desmontables para facilitar la limpieza

      La unidad de cuchillas se puede retirar para enjuagarla bajo el grifo o meterla en el lavavajillas.

      Las piezas aptas para el lavavajillas facilitan la limpieza

      Las piezas aptas para el lavavajillas facilitan la limpieza

      Las piezas extraíbles se pueden lavar en el lavavajillas para que tu rutina diaria sea rápida y sencilla.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Material principal
        Plástico
        Ajustes preprogramados
        2
        Funciones
        Batidoras de vaso
        Tipo de producto
        Batidora
        Capacidad del depósito de agua
        Volumen efectivo de 0,6 l (máximo 0,8 l)​
        Patas antideslizantes
        Interfaz
        Botón
        Función de conservación del calor
        No
        Temporizador
        No
        Tecnología
        ProBlend
        Interruptor de encendido/apagado integrado
        No
        Termostato ajustable
        No
        Piloto de encendido
        No
        Piezas aptas para el lavavajillas
        Indicador de nivel de capacidad
        Material de la jarra
        Plástico
        Material de la cuchilla
        Acero inoxidable
        Sin BPA
        Función Pulse
        No
        Cuchillas desmontables
        Capacidad para picar hielo
        Conectividad a Internet
        No
        Compatibilidad con hogar inteligente
        No
        Rango Wi-Fi
        No
        Función de autolimpieza
        No

      • Especificaciones técnicas

        Alimentación
        350 W
        Producto con pilas/batería
        No

      • Medidas de seguridad

        Indicador de temperatura
        No
        Bloqueo infantil
        No

      • Durabilidad

        Manual del usuario

      • País de origen

        Fabricada en
        China

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

