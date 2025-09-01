Buscar términos
HR2670/01
Batidos frescos en cualquier momento y lugar
Prepara batidos cada día con nuestra batidora ultracompacta Philips Blend & Go serie 3000. Prepara bebidas y batidos suaves como la seda directamente en el vaso, coloca la tapa hermética y listo.Más información
Tritura ingredientes frescos con nuestra exclusiva tecnología ProBlend. El duradero motor de 350 vatios, el resistente vaso Blend & Go y la cuchilla de acero inoxidable con forma de estrella se combinan a la perfección para conseguir unos resultados suaves como la seda en cuestión de segundos.
Prepara tus batidos favoritos con un motor resistente y duradero ideal para el uso diario.
Los resortes de los laterales del vaso portátil Blend & Go guían los alimentos hacia las cuchillas para batir de forma más fina y uniforme.
Se ha diseñado para estilos de vida activos y saludables. Mezcla bien en el vaso de 600 ml, duradero y elegante. Solo tienes que quitar la cuchilla, colocar la tapa hermética y llevarte el batido a cualquier parte.
Prepara batidos saludables y suaves todos los días. Las cuchillas ProBlend de acero inoxidable trituran y mezclan todos los ingredientes a la perfección.
Mezcla cualquier ingrediente con las dos velocidades: baja para ingredientes más blandos y alta para frutas duras y hielo.
La unidad de cuchillas se puede retirar para enjuagarla bajo el grifo o meterla en el lavavajillas.
Las piezas extraíbles se pueden lavar en el lavavajillas para que tu rutina diaria sea rápida y sencilla.
