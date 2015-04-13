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Descatalogado

Sistema de cine en casa 5.1

HTS3520/12

3.8

| (26) Reseñas

Obsesionados por el sonido

Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. Los potentes altavoces con pico de graves y el escalado de HDMI 1080p de alta definición optimizan la experiencia de entretenimiento en casa

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Potente sonido cinematográfico con graves profundos

Obsesionados por el sonido

  • HDMI 1080p

Altavoces potentes con pico de graves para obtener un sonido magnífico

Altavoces potentes con pico de graves para obtener un sonido magnífico

Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

Al integrar el sistema decodificador Dolby Digital, se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo, ya que procesa la información de audio de los seis canales para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un realismo dinámico. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 4

26

Reseñas

13/04/2015

España

España

Comprador verificado

Muy buen rendimiento del artículo.

Excelente producto. Uso todas sus entradas y es muy facil su uso!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

20/12/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

01/07/2011

España

España

Sonido real

Tuve la dicha de adquirir el equipo cine en casa, honestamente tiene una gran calidad de audio, puedo recomendarlo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

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