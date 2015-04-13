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Descatalogado
HTS3520/12
Obsesionados por el sonido
Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. Los potentes altavoces con pico de graves y el escalado de HDMI 1080p de alta definición optimizan la experiencia de entretenimiento en casa
HDMI 1080p
Al integrar el sistema decodificador Dolby Digital, se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo, ya que procesa la información de audio de los seis canales para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un realismo dinámico. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.
3.8
de 4
26
Reseñas
Leito28
13/04/2015
España
Comprador verificado
Muy buen rendimiento del artículo.
Excelente producto. Uso todas sus entradas y es muy facil su uso!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Rogerrbv
20/12/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Falarcon
01/07/2011
España
Sonido real
Tuve la dicha de adquirir el equipo cine en casa, honestamente tiene una gran calidad de audio, puedo recomendarlo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1