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Descatalogado
HTS5580/12
Obsesionados por el sonido
Este sistema totalmente digital ofrece sonido Surround sin igual y lleva el cine a tu hogar. Reproduce una amplia variedad de formatos desde cualquier tipo de disco y desde reproductores portátiles y memorias USB.
Altavoces orientados 3D
Reproducción de Blu-ray en 3D
Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.
Los altavoces orientados 3D presentan ángulos de precisión para ofrecer sonido no sólo hacia delante sino también hacia los lados, creando un área óptima más amplia de manera que puedes disfrutar de más sonido Surround envolvente y cinematográfico.
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3.4
de 4
10
Reseñas
earby
18/04/2014
Deutschland
Super Klang und gute 3D-Funktion
Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
Sí, recomiendo este producto
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cricri76
17/10/2011
France
trés bon
qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
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Fredi1970
16/07/2013
Österreich
tolles Klangerlebnis
Produkt kann weiterempfohlen werden, da das Preis - Leistung - Verhältnis in Ordnung ist; ich würde das Produkt jederzeit wieder kaufen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
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Esta reseña se realizó para HTS5580 5.1 Home Entertainment-System