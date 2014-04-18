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Descatalogado

Sistema de cine en casa 5.1

HTS5580/12

3.4

| (10) Reseñas

Obsesionados por el sonido

Este sistema totalmente digital ofrece sonido Surround sin igual y lleva el cine a tu hogar. Reproduce una amplia variedad de formatos desde cualquier tipo de disco y desde reproductores portátiles y memorias USB.

Ver todos los beneficios

Sonido que se expande uniformemente para una auténtica experiencia de cine

Obsesionados por el sonido

  • Altavoces orientados 3D

  • Reproducción de Blu-ray en 3D

Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D

Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D

Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

Los altavoces orientados 3D envuelven la habitación en sonido de manera uniforme

Los altavoces orientados 3D envuelven la habitación en sonido de manera uniforme

Los altavoces orientados 3D presentan ángulos de precisión para ofrecer sonido no sólo hacia delante sino también hacia los lados, creando un área óptima más amplia de manera que puedes disfrutar de más sonido Surround envolvente y cinematográfico.

Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

10

Reseñas

2

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Super Klang und gute 3D-Funktion

Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

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Esta reseña se realizó para HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

17/10/2011

France

France

trés bon

qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes

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Esta reseña se realizó para HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes

16/07/2013

Österreich

Österreich

tolles Klangerlebnis

Produkt kann weiterempfohlen werden, da das Preis - Leistung - Verhältnis in Ordnung ist; ich würde das Produkt jederzeit wieder kaufen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

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Esta reseña se realizó para HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

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