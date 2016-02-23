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Descatalogado
Asistencia
HTS5580/12
Descatalogado
¿Por qué no puedo ver 3D en mi reproductor Philips con un disco etiquetado 3D?
¿Qué versión de mi reproductor Philips soporta 3D?
¿Qué es DLNA?
¿Puedo conectar mi reproductor a mi TV a través de DLNA para ver archivos de vídeo HD?
¿Puedo utilizar mi reproductor 3D de Philips con otras marcas de TV?
¿Puedo actualizar mi sistema de cine en casa Philips para que sea compatible con 3D?
¿Puedo reproducir discos Blu-Ray normales en mi reproductor 3D Philips?
¿Soporta 3D mi reproductor Philips?
¿Puedo utilizar mi reproductor 3D Philips con una TV sin 3D?
¿Qué servidores multimedia funcionan con el reproductor Philips?
¿Por qué no puedo reanudar la reproducción en mi disco BD Java?
¿Puedo reproducir discos Blu-Ray normales en mi reproductor 3D Philips?
¿El reproductor Blu-ray de Philips incluye conversión 2D a 3D?
¿Puedo explorar mis archivos del ordenador desde mi reproductor Philips?
¿Por qué aparece el menú Audio Sync al cambiar la resolución HDMI?
No puedo cambiar el idioma de los subtítulos desde mi mando Philips.
La función Buscar no funciona en mi Philips con conexión DLNA.
¿Qué es la función BD Live?
Mi reproductor Philips no muestra resolución HD con conexión por componentes.
No puedo transmitir vídeo a mi reproductor Philips mediante DLNA.
¿Cómo puedo actualizar el firmware de mi equipo a través de la conexión USB?
¿Cómo obtengo software de código abierto para mi reproductor Philips?
No puedo acceder al contenido BD-live en mi sistema de cine Philips.
Cuando busco en el PC desde mi sistema de cine Philips las carpetas están vacías.
Los subtítulos DivX no aparecen en mi sistema de cine Philips.
No hay vídeo al conectar mi iPod a la estación Philips.
El botón de subtítulos en mi dispositivo Philips no funciona.
No hay sincronización entre vídeo y audio en mi sistema de cine en casa Philips.
No hay dispositivo disponible en la pantalla de Windows Media.
He olvidado la contraseña de mi dispositivo Philips.
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