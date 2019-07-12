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Descatalogado
HTS7500/12
Disfruta de la potencia total del cine en casa
Este sistema te ofrece sonido Surround e imágenes de alta definición con un diseño elegante y un acabado metal de aluminio de alta calidad. Los altavoces ofrecen un sonido Surround de alta fidelidad para ofrecerte una experiencia cinemática en tu casa.
Reproducción de Blu-ray Disc
El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential ofrecen el sonido más nítido procedente de los Blu-ray Disc. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential completarán tu experiencia de entretenimiento en alta definición.
Con DoubleBASS oirás incluso los tonos graves más profundos a pesar del tamaño compacto del subwoofer. Esta función captura las frecuencias bajas y las recrea en el rango audible del subwoofer, por lo que proporciona un sonido más diáfano e intenso y garantiza una experiencia de audición completa y perfecta.
Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.
3.0
de 4
25
Reseñas
Toppyjazz
12/07/2019
Deutschland
Schönes Heimkino, tolles design!
Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
gilden
20/05/2012
België
son performant et puissant
un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
Janbussum
12/10/2011
Nederland
Perfect apparaat, goede prijs
goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7500 5.1 home cinema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7500 5.1 home cinema