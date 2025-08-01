Buscar términos
HX6053/88
Cabezal de cepillado para dientes sensibles
Acaba con la placa de forma suave pero eficaz con este cabezal de cepillado de repuesto de Philips Sonicare para dientes sensibles. Elimina la placa sin esfuerzo respetando tus dientes y encías, y ofreciendo una limpieza excepcional día tras día.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Pack de 2+1 cabezales de cepillado
Una limpieza profunda puede ser suave para los dientes y las encías sensibles. Este cabezal de cepillado cuenta con un diseño exclusivo con cerdas largas, finas y ultrasuaves que extreman el cuidado en cada pasada.
Con más de 3000 cerdas densas, este cabezal de cepillado ayuda a eliminar hasta 10 veces más placa que un cepillo de dientes manual, incluso en áreas de difícil acceso.
Disfruta de la limpieza elegida por millones de personas. Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 62 000 movimientos de cerdas. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
Todos los cabezales de cepillado Philips Sonicare se han diseñado meticulosamente y se han probado clínicamente. De este modo, puedes estar seguro de que cumplen los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento.
¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia después de tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare cuentan con la tecnología BrushSync, que hace un seguimiento de la frecuencia y la intensidad del cepillado y, a continuación, te recuerda que debes sustituir el cabezal de cepillado cuando llegue el momento de cambiarlo.
Este cabezal de cepillado es compatible con todos los cepillos dentales eléctricos Philips Sonicare.** Simplemente acóplalo o retíralo para una sustitución y limpieza sencillas.
Estamos trabajando para reducir el uso de plástico basado en combustibles fósiles en nuestros productos. Por eso, el 70 % del plástico de este cabezal de cepillado es de base biológica***.
Todos nuestros cabezales de cepillado se suministran en embalajes de papel que se pueden reciclar.
