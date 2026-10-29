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El Smart Feeder serie 3000 ofrece comida fresca en cada bocado, diseñado con tecnología antiatasco para que tu mascota nunca se pierda una comida. Planifica las comidas de tu mascota con nuestra app fácil de usar.
Planifica hasta 20 comidas fácilmente desde nuestra app: Planifica y programa porciones exactas con antelación
Porciones guiadas para una rutina saludable: Los gatos prefieren naturalmente comer porciones pequeñas y frecuentes
Nunca te pierdas una comida: con nuestra tecnología antiatasco para comida seca de 2-12 mm y depósito de 4,5 L
Batería de respaldo: Cuando se va la luz, se encargará del siguiente horario de alimentación de tu mascota
Mantén niveles óptimos de higiene: con piezas fáciles de limpiar y cuenco de acero inoxidable apto para lavavajillas
Programa raciones exactas en la app para que tu gato coma a su hora mientras duermes o sales de casa.
Los gatos prefieren naturalmente comer pequeñas porciones frecuentes. Ofrece porciones precisas y programadas durante todo el día. Todos los días.
Comienza tu día tranquilamente con alimentación automatizada. Se acabaron los maullidos matutinos o las llamadas de atención.
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4.6
de 4
7
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Mandy1102
29/10/2026
Nederland
Handige automatische voerbak!
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Een hele handige automatische kattenvoerbak! Via de app kun je eenvoudig instellen wanneer en hoeveel voer je kat krijgt. Dit werkt prettig en zorgt ervoor dat je er eigenlijk geen omkijken meer naar hebt, behalve af en toe de brokjes bijvullen. Ideaal als je het voeren graag automatisch wilt laten verlopen! Een klein verbeterpunt is de handleiding. De voerbak kan zowel op batterijen als op netstroom werken, maar het instellen via de app werkt alleen wanneer de voerbak op netstroom is aangesloten. Dit had wat duidelijker in de instructies vermeld mogen worden, want dat was even uitzoeken. Verder ben ik erg tevreden over het gebruiksgemak en het gemak dat deze voerbak biedt. Zeker een aanrader voor wie het voeren van zijn kat makkelijker wil maken!
Esta reseña se realizó para Smart Feeder 3000-serie met maaltijdplanning PET automatische voerautomaten
Esta reseña se realizó para Smart Feeder 3000-serie met maaltijdplanning PET automatische voerautomaten
Denoman1
27/10/2026
Nederland
Een slimme hulp bij het dagelijks voeren
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Wat een gemak is deze voerautomaat! Vooral op drukke dagen is het fijn dat het eten automatisch op vaste tijden wordt gegeven. De app is duidelijk en het instellen van de porties gaat eenvoudig. Het voerreservoir heeft voldoende ruimte en de voerbak is makkelijk schoon te houden. Wat ik wel mis, is de mogelijkheid om natvoer te gebruiken. Dat zou het apparaat nog completer maken. Verder vind ik het een mooi en praktisch apparaat dat goed past in huis. Ik ben er erg blij mee!
Esta reseña se realizó para Smart Feeder 3000-serie met maaltijdplanning PET automatische voerautomaten
Esta reseña se realizó para Smart Feeder 3000-serie met maaltijdplanning PET automatische voerautomaten
Ilona1989
24/10/2026
Nederland
Slim voeren zonder abonnement.
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De Philips Smart Feeder PAW3300/02 combineert een automatische voerdispenser met bediening via een app. Je kunt zelf instellen wanneer je kat eten krijgt en hoeveel er wordt uitgegeven. Met maximaal 20 maaltijden per dag is er veel ruimte om een passend voedingsschema samen te stellen. Het reservoir van 4,5 liter zorgt ervoor dat je een voorraad droogvoer kunt klaarzetten. Het apparaat is geschikt voor brokjes van 2 tot 12 mm en gebruikt antiverstoppingstechnologie om het doseren zo betrouwbaar mogelijk te maken. Ik vind het prettig dat de app-functies zonder abonnement beschikbaar zijn. Ook de meldingen rond de maaltijden en het bijvullen zijn handige functies om rekening mee te houden. De roestvrijstalen, BPA-vrije voerbak kan in de vaatwasser, terwijl de overige onderdelen met de hand gereinigd kunnen worden. Het ontbreken van een camera is wel iets om te weten als je je kat graag op afstand wilt bekijken. De voerbak is vooral interessant voor wie vaste eetmomenten wil instellen en het dagelijkse voeren wat gemakkelijker wil organiseren.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Smart Feeder 3000-serie met maaltijdplanning PET automatische voerautomaten
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Smart Feeder 3000-serie met maaltijdplanning PET automatische voerautomaten