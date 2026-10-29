[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De Philips Smart Feeder PAW3300/02 combineert een automatische voerdispenser met bediening via een app. Je kunt zelf instellen wanneer je kat eten krijgt en hoeveel er wordt uitgegeven. Met maximaal 20 maaltijden per dag is er veel ruimte om een passend voedingsschema samen te stellen. Het reservoir van 4,5 liter zorgt ervoor dat je een voorraad droogvoer kunt klaarzetten. Het apparaat is geschikt voor brokjes van 2 tot 12 mm en gebruikt antiverstoppingstechnologie om het doseren zo betrouwbaar mogelijk te maken. Ik vind het prettig dat de app-functies zonder abonnement beschikbaar zijn. Ook de meldingen rond de maaltijden en het bijvullen zijn handige functies om rekening mee te houden. De roestvrijstalen, BPA-vrije voerbak kan in de vaatwasser, terwijl de overige onderdelen met de hand gereinigd kunnen worden. Het ontbreken van een camera is wel iets om te weten als je je kat graag op afstand wilt bekijken. De voerbak is vooral interessant voor wie vaste eetmomenten wil instellen en het dagelijkse voeren wat gemakkelijker wil organiseren.