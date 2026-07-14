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  • Disfruta de un afeitado higiénico cada día
  • Disfruta de un afeitado higiénico cada día
  • Disfruta de un afeitado higiénico cada día
  • Disfruta de un afeitado higiénico cada día
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  • Disfruta de un afeitado higiénico cada día
  • Disfruta de un afeitado higiénico cada día
  • Disfruta de un afeitado higiénico cada día

AccessoriesDosis de limpieza rápida

QCP20/00

3.8
| (68) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Disfruta de un afeitado higiénico cada día
Utiliza la dosis de limpieza rápida después de cada afeitado para mantener la afeitadora como nueva, eliminando el vello cortado de forma eficaz. La afeitadora queda 10 veces más limpia que al lavarla solo con agua*.
Ver todos los beneficios

Limpieza a fondo en solo 1 minuto

Disfruta de un afeitado higiénico cada día

  • Limpieza a fondo en solo 1 minuto

  • Lubricante activo

  • Aroma refrescante

  • Fórmula suave con la piel

Fórmula higiénica exclusiva de Philips y filtro multirrejilla

Fórmula higiénica exclusiva de Philips y filtro multirrejilla

La fórmula higiénica exclusiva de Philips, combinada con un filtro de varias rejillas, elimina los pelos cortados de forma eficaz y deja la afeitadora 10 veces más limpia que utilizando solo agua*

Fragancia fresca para un afeitado con sensación de limpieza

Fragancia fresca para un afeitado con sensación de limpieza

La fragancia especial del cartucho de limpieza aporta un aroma fresco y proporciona una sensación de limpieza durante el afeitado.

Un cartucho es efectivo durante un máximo de 3 meses

Un cartucho es efectivo durante un máximo de 3 meses

Cada cartucho de limpieza de Philips es eficaz durante unos 30 ciclos de limpieza con un uso diario, y hasta 3 meses con un uso semanal, lo que equivale a una temporada entera de afeitado limpio e higiénico.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.8

de 4

68

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

14/07/2026

España

España

Comprador verificado

Funciona correctamente

Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.

Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

20/06/2025

España

España

Comprador verificado

Comodidad y limpieza.

Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.

Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2024-05-20

Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2024-05-20

25/05/2025

España

España

hola

lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre

Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2024-04-25

Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2024-04-25

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Avisos legales

  1. Al comparar los residuos de afeitado después de utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho