Medición de temperatura rápida y fiable en cuestión de segundos

Ni demasiado caliente, ni demasiado frío: el termómetro digital "Just Right" le dirá rápidamente si es seguro tomar la leche o los alimentos. Ya no tendrá que adivinar cuánto tiempo calentar los biberones y tarros y, además, es ideal para comprobar si la comida sigue caliente después de un breve descanso.