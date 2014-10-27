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Descatalogado

Altavoz portátil

SBM100ORG/00

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Altavoz portátil todo en uno

Disfruta escuchando música en el altavoz todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas a través de la conectividad con tarjetas microSD y la entrada auxiliar. El altavoz con tecnología wOOx™ es compacto y está disponible en varios colores y con batería recargable.

Ver todos los beneficios

Altavoz portátil todo en uno

  • Naranja

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Compacto y portátil

Potencia de salida de 1,5 W RMS

El sistema tiene 1,5 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

27/10/2014

Italia

Italia

Buona funzionalità generale

Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBM100ORG Altoparlante portatile

Sí, recomiendo este producto

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