Carrito de la compra

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Descatalogado

Altavoz portátil

SBM100WHI/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Altavoz portátil todo en uno

Disfruta escuchando música en el altavoz todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas a través de la conectividad con tarjetas microSD y la entrada auxiliar. El altavoz con tecnología wOOx™ es compacto y está disponible en varios colores y con batería recargable.

Ver todos los beneficios

Altavoz portátil todo en uno

  • Blanco

Reproducción fácil desde la tarjeta microSD

Solo tienes que cargar en la tarjeta el contenido deseado y conectarla al reproductor para no aburrirte más.

Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música

Conecta tus propios auriculares a este dispositivo de Philips para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música o película favorita con un gran sonido sin molestar a los demás con sólo conectar los auriculares al dispositivo.

Compacto y portátil

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

21/04/2015

Suomi

Suomi

Kätevä äänentuottaja

Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBM100WHI kannettava kaiutin

Sí, recomiendo este producto

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