Carrito de la compra

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Descatalogado
Altavoz portátil todo en uno
Disfruta escuchando música en el altavoz todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas a través de la conectividad con tarjetas microSD y la entrada auxiliar. El altavoz con tecnología wOOx™ es compacto y está disponible en varios colores y con batería recargable.
Blanco
Solo tienes que cargar en la tarjeta el contenido deseado y conectarla al reproductor para no aburrirte más.
Conecta tus propios auriculares a este dispositivo de Philips para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música o película favorita con un gran sonido sin molestar a los demás con sólo conectar los auriculares al dispositivo.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Safiiri
21/04/2015
Suomi
Kätevä äänentuottaja
Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBM100WHI kannettava kaiutin
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