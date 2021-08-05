Me parece que cumple con lo que buscas a la hora de poder estar tranquilos, cuando el bebe esta durmiendo en una habitación diferente a la que te encuentras. Me ha gustado que a pesar de mostrar el nivel de sonido con solo 3 led es muy sensible y con poco que el bebe se queje se activa cuando lo tienes en modo VOX y ECO. Otra cosa que tuve muy en cuenta para elegirlo es la posibilidad de comunicar con el bebe, para calmarlo antes de llegar si se despierta llorando. Me gusta mucho que tenga distintos modos desde poder solo escuchar, o estar continuamente viendo el video a sus modos de ahorro ECO o VOX donde se activa si escucha algún ruido. También los extras añadidos como la musiquita de nanas que puedes activar a distancia, la posibilidad de hacer Zoom, y que tenga visión en la oscuridad. En monitor tiene una pantalla bastante grande que facilita ver si el bebe se levanta en la cuna aunque lo tengas un poco lejos. Una cosas a destacar que puedes encender una luz nocturna en la cámara desde un botón que tiene esta, es una luz muy suave y no molestara al bebe pero puede ayudar a dormir. Desde la misma cámara también puedes activar la música si no tienes el monitor y quieres que la música ayude a relajarse y dormirse el bebe. Lo que menos me ha gustado en un principio que podía tener la lente un mayo angular, ya que hay que ponerla a cierta distancia para visionar toda la cuna y depende de tu mobiliario es mas o menos posible. Nada grave hasta que encuentras el lugar adecuado. Lo recomiendo a parejas con bebes o niños pequeños ya que en ocasiones aun siendo más grandes se levantan o hacen ruido sueñan y te preocupas y acabas dando muchos paseos por la noche. Y durante el día cuando los bebes tiene muy corta edad y pasan mucho tiempo durmiendo te permite poder seguir haciendo algo de vida sin quitar ojo a tu pequeño. Con otros teníamos problemas de interferencias y alcance en nuestra casa de 90 metros no hemos tenido ningún problema y puedo afirmar que tengo distintos aparatos con wifi, router, etc y cero problemas.