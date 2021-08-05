Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
SCD871/26
3.8
de 4
298
Reseñas
Cristiniwi
05/08/2021
España
Parte de la promoción
Práctico y completo
Muy contenta con el producto. La imagen se ve muy nítida, tiene muchas funciones que a mí me resultan muy prácticas como el aviso por vibración si el bebé se mueve mucho, opción de ponerle nanas y una luz nítida. También se le puede hablar a través del comunicador que a veces te evita tener que entrar en la habitación. Tiene un control de temperatura que puedes programar para que te avise si la habitación está muy caliente o fría. Para mi gusto es muy completo y práctico además la batería dura bastante los ruidos se escuchan a la perfección y tiene unas luces que se iluminan cuando detecta algún ruido. No es muy grande lo que no lo hace aparatoso. Yo lo recomiendo bastante.
Ventajas
Multitud de funciones
Contras
La cámara no es inalámbrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD845/26 Vigilabebés con vídeo digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD845/26 Vigilabebés con vídeo digital
Pancake_de_canela
24/07/2021
España
Parte de la promoción
Un producto maravilloso
Estoy encantada con este producto, la resolución de la pantalla es buena cómo la cámara, al igual que el altavoz, la batería tiene una larga duración lo que facilita mucho la tarea de vigilancia, la función de nanas es bastante útil y se agradece su variedad. Otras funciones que son bastantes útiles es que pueda medir la temperatura de la habitación del bebé, el aparato es muy fácil de manejar, además de que el diseño es bastante cómodo
Ventajas
La funcionalidad, el diseño, la calidad
Contras
Quizá la imagen de la pantalla podría tener más resolución
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD845/26 Vigilabebés con vídeo digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD845/26 Vigilabebés con vídeo digital
Bam-Bam
22/07/2021
España
Parte de la promoción
Monitor para bebés genial
Desde hace tiempo quería colocar una cámara en el cuarto de los peques para vigilarlos cuando duermen, sobre todo al peque de 8 meses. Me parece que este dispositivo cumple con todo lo que promete al tener varias funciones para ver por el monitor, la más útil la del modo que enciende la pantalla cuando detecta sonido ya que así no tengo que tener la pantalla siempre encendida y ahorrar batería, otro punto a favor es el alcance que tiene ya que muevo el monitor por todo el piso y nunca me falla la señal. Lo de que traiga canciones de cuna guardadas y que las puedas activar así como la lucecita nocturna también está genial. Como único punto negativo que le vi es que no puedes elegir girar la imagen si necesitas colocar la cámara de cabeza (como en mi caso que necesitaba ponerla debajo de una repisa).
Ventajas
Lo práctico de poder mover el monitor por toda la casa.
Contras
No poder voltear la imagen para poner la cámara al revés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD845/26 Vigilabebés con vídeo digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD845/26 Vigilabebés con vídeo digital