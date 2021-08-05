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        Descatalogado

        Philips AventBaby monitor SCD841/26 Digital Video Baby Monitor

        SCD871/26

        3.8
        | (298) Reseñas
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        3.8

        de 4

        298

        Reseñas

        05/08/2021

        España

        España

        Práctico y completo

        Muy contenta con el producto. La imagen se ve muy nítida, tiene muchas funciones que a mí me resultan muy prácticas como el aviso por vibración si el bebé se mueve mucho, opción de ponerle nanas y una luz nítida. También se le puede hablar a través del comunicador que a veces te evita tener que entrar en la habitación. Tiene un control de temperatura que puedes programar para que te avise si la habitación está muy caliente o fría. Para mi gusto es muy completo y práctico además la batería dura bastante los ruidos se escuchan a la perfección y tiene unas luces que se iluminan cuando detecta algún ruido. No es muy grande lo que no lo hace aparatoso. Yo lo recomiendo bastante.

        Ventajas

        Multitud de funciones

        Contras

        La cámara no es inalámbrica

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD845/26 Vigilabebés con vídeo digital

        Sí, recomiendo este producto

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        24/07/2021

        España

        España

        Un producto maravilloso

        Estoy encantada con este producto, la resolución de la pantalla es buena cómo la cámara, al igual que el altavoz, la batería tiene una larga duración lo que facilita mucho la tarea de vigilancia, la función de nanas es bastante útil y se agradece su variedad. Otras funciones que son bastantes útiles es que pueda medir la temperatura de la habitación del bebé, el aparato es muy fácil de manejar, además de que el diseño es bastante cómodo

        Ventajas

        La funcionalidad, el diseño, la calidad

        Contras

        Quizá la imagen de la pantalla podría tener más resolución

        Sí, recomiendo este producto

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        Sí, recomiendo este producto

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        22/07/2021

        España

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        Monitor para bebés genial

        Desde hace tiempo quería colocar una cámara en el cuarto de los peques para vigilarlos cuando duermen, sobre todo al peque de 8 meses. Me parece que este dispositivo cumple con todo lo que promete al tener varias funciones para ver por el monitor, la más útil la del modo que enciende la pantalla cuando detecta sonido ya que así no tengo que tener la pantalla siempre encendida y ahorrar batería, otro punto a favor es el alcance que tiene ya que muevo el monitor por todo el piso y nunca me falla la señal. Lo de que traiga canciones de cuna guardadas y que las puedas activar así como la lucecita nocturna también está genial. Como único punto negativo que le vi es que no puedes elegir girar la imagen si necesitas colocar la cámara de cabeza (como en mi caso que necesitaba ponerla debajo de una repisa).

        Ventajas

        Lo práctico de poder mover el monitor por toda la casa.

        Contras

        No poder voltear la imagen para poner la cámara al revés

        Sí, recomiendo este producto

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