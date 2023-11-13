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Descatalogado
Permite que la piel de su bebé respire
0-6 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
ultra air está diseñado para permitir el máximo flujo de aire y que la piel sensible de tu bebé pueda respirar.
La piel del pequeño se mantiene más seca y calmada gracias al diseño transpirable de este chupete que crea el máximo flujo de aire.
El escudo ultra air es ligero y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.
4.7
de 4
682
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Sps28
13/11/2023
España
Parte de la promoción
A mi bebé le encantan estos chupetes
Me encantan estos chupetes tan planos y que tengan bastante ventilación. A mi bebé le gustan mucho y los dibujos son muy bonitos.
Ventajas
Comodos
Contras
Me gusta que la silicona sea más pqueñs
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
SGM23
12/11/2023
España
Parte de la promoción
Un chupete estupendo
El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar
Ventajas
El material del producto
Contras
Ninguna pega
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
SGM23
12/11/2023
España
Parte de la promoción
Un chupete estupendo
El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar
Ventajas
El material del producto
Contras
Ninguna pega
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Las pruebas de consumidores en EE. UU. en 2016-2017 muestran una aceptación media del 98 % de la tetina suave Philips Avent utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra soft para 0-6 meses y 6-18 meses.
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Fabricante del año (2014)