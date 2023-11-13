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Philips AventSCF345/22 ultra air pacifier

SCF345/22

4.7
| (682) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Ver todos los beneficios
4 orificios de aireación extragrandes

4 orificios de aireación extragrandes

ultra air está diseñado para permitir el máximo flujo de aire y que la piel sensible de tu bebé pueda respirar.

La piel se mantiene más seca y aliviada

La piel se mantiene más seca y aliviada

La piel del pequeño se mantiene más seca y calmada gracias al diseño transpirable de este chupete que crea el máximo flujo de aire.

Bordes redondeados para una mayor tranquilidad y comodidad

Bordes redondeados para una mayor tranquilidad y comodidad

El escudo ultra air es ligero y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

682

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

13/11/2023

España

España

A mi bebé le encantan estos chupetes

Me encantan estos chupetes tan planos y que tengan bastante ventilación. A mi bebé le gustan mucho y los dibujos son muy bonitos.

Ventajas

Comodos

Contras

Me gusta que la silicona sea más pqueñs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

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