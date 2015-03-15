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Descatalogado
Graves extra
Los coloridos y compactos SHE3805 encierran mucho potencial con sus altavoces eficientes que ofrecen graves ultradinámicos. Las fundas suaves con inserciones de tubo ovaladas garantizan su ergonomía, mientras que el micrófono integrado te permite intercambiar fácilmente entre música y llamadas.
Negro
El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.
Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.
El pequeño y eficiente altavoz de 8,6 mm ofrece un sonido claro para que puedas disfrutar de una calidad de audición mejorada en cualquier lugar.
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
RVRoly
15/03/2015
España
Muy buenos!
Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
mikemunoz
01/09/2014
España
Te sorprenderá!!!
Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro