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Descatalogado

Auriculares intrauditivos con micro

SHE3805BL/00

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Rosa
Rosa

Graves extra

Los coloridos y compactos SHE3805 encierran mucho potencial con sus altavoces eficientes que ofrecen graves ultradinámicos. Las fundas suaves con inserciones de tubo ovaladas garantizan su ergonomía, mientras que el micrófono integrado te permite intercambiar fácilmente entre música y llamadas.

Ver todos los beneficios

Auriculares cómodos con tubo de sonido ovalado

Graves extra

  • Azul

Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.

Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.

Controladores eficientes de 8,6 mm que ofrecen sonido claro y preciso

Controladores eficientes de 8,6 mm que ofrecen sonido claro y preciso

El pequeño y eficiente altavoz de 8,6 mm ofrece un sonido claro para que puedas disfrutar de una calidad de audición mejorada en cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

15/03/2015

España

España

Muy buenos!

Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

01/09/2014

España

España

Te sorprenderá!!!

Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

Sí, recomiendo este producto

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