ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje

Descatalogado

Auriculares para PC

SHM7110/00

4.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Auriculares para PC personalizables

Estos elegantes auriculares para PC te permiten personalizarlos. Transmiten la voz de forma nítida y, gracias al cómodo diseño de su banda de sujeción, podrás hablar durante horas con total comodidad.

Ver todos los beneficios

El compañero perfecto para tu ordenador portátil y de sobremesa

Auriculares para PC personalizables

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

18/11/2025

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare

Esta reseña se realizó para SHM7110U Cuffie per PC

Fecha de uso 2025-10-18

Esta reseña se realizó para SHM7110U Cuffie per PC

Fecha de uso 2025-10-18

16/10/2011

France

France

Bon produits pour une utilisation à la maison !

Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHM7110 PC Headset

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHM7110 PC Headset

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.