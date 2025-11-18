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Descatalogado
Auriculares para PC personalizables
Estos elegantes auriculares para PC te permiten personalizarlos. Transmiten la voz de forma nítida y, gracias al cómodo diseño de su banda de sujeción, podrás hablar durante horas con total comodidad.
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Teddy45
18/11/2025
Italia
Comprador verificado
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare
Esta reseña se realizó para SHM7110U Cuffie per PC
Fecha de uso 2025-10-18
Esta reseña se realizó para SHM7110U Cuffie per PC
Fecha de uso 2025-10-18
remoune01
16/10/2011
France
Bon produits pour une utilisation à la maison !
Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHM7110 PC Headset
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHM7110 PC Headset