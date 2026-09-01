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Descatalogado

300 SeriesRatón inalámbrico

SPK7374/00

Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar

Este cómodo y elegante ratón para portátil se ajusta perfectamente a la palma de la mano y cabe sin problemas en el bolso. Además, dispone de una función de conexión inalámbrica y un sensor láser compatible con la mayoría de las superficies.

Ver todos los beneficios

Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar

  • 3 botones

  • Conexión inalámbrica de 2,4 GHz

  • Sensor óptico

Seguimiento óptico de alta definición para un control fluido

Configúralo y olvídate de la batería gracias a su larga duración

Gracias a la larga duración de la batería, podrás dejar de sustituir las pilas tan a menudo y utilizarlo tranquilamente cuando lo necesites.

Diseño inalámbrico cómodo y fácil de conectar

Diseño inalámbrico cómodo y fácil de conectar

Fácil de conectar y sin enredos, el diseño inalámbrico te hace la vida más fácil.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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