ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 45 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Imagen principal

Descatalogado

StreamiumWireless Music Center y Satélite

WACS7500/12

3.1

| (97) Reseñas

Libera tu música

Copia y almacena toda tu música en el disco duro de 80 GB del elegante Streamium Wireless Music System WACS7500 de Philips y transmite canciones a cualquier habitación de tu casa. Disfruta aún más gracias a las carátulas en color y a la radio por Internet.

Ver todos los beneficios

Disfruta de la música en toda la casa, sin cables

Libera tu música

Disco duro de 80 GB para almacenar y reproducir hasta 1500 CD

Disco duro de 80 GB para almacenar y reproducir hasta 1500 CD

El disco duro de 80 GB te ofrece una gran capacidad para almacenar archivos de música digital, permite guardar hasta 1500 CD de tu colección de música. Ahorra espacio, gestiona tu colección de música de forma inteligente y accede a ella fácilmente, todo ello en un solo producto.

Interfaz fácil e intuitiva con visualización de carátulas

Interfaz fácil e intuitiva con visualización de carátulas

La interfaz fácil e intuitiva de GoGear dispone de una tecnología de navegación avanzada que no solo garantiza una navegación rápida y suave, sino una experiencia multimedia agradable con la que es muy fácil familiarizarse. Las funciones inteligentes como Album Art, que muestra las carátulas de los álbumes integradas en los archivos de música, te permite tener una experiencia más completa, al igual que en los viejos tiempos, cuando veías la carátula del CD o LP mientras disfrutabas de la música.

80 W RMS/Music Center, 30 W RMS/satélite con Super Sound Panel

80 W RMS/Music Center, 30 W RMS/satélite con Super Sound Panel

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

97

Reseñas

30/11/2014

España

España

Equipo elegante y con unas caracteristicas excelentes

Equipo con unas caracteristicas excelentes, con su conexion a la red y a internet radio, ademas del disco duro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite

15/05/2012

España

España

muy buen sonido

Tiene muy buen sonido, su disco duro ayuda a tener las copias y poder escuchar sin tener que colocar el disco, su conectividad a internet para escuchar la radio Coneccion con otras estaciones sin hilos El software para el ordenador es muy simple ayudaria algo de mejora El precio es muy alto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite

15/05/2012

España

España

La reseña va para Wireless Music Center WAC7000.

No localizo el producto que busco: Wireless Music Center WAC7000. Imagino que es un modelo anterior al que aparece ahora, el WACS7500. Estoy MUY CONTENTO con la compra del Music Center WAC7000. En contra: - Es muy caro. - Creo que no ha sido suficientemente promocionado. Nadie lo conoce y no es fácil encontrarlo, lo que hace que se convierta en un artículo muy exclusivo, y por lo tanto excesivamente caro. - Si no lo localizo en su propia página, ¿es porque ya está descatalogado? ¿Qué hago entonces si se me estropea? Que me costó un pastón... bien invertido, pero si con el siguiente modelo va a pasar lo mismo (se va a tratar como un artículo "de lujo"), NO me lo volveré a comprar. ¡Gracias!

Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite

Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. La memoria disponible real puede ser inferior debido a la configuración predeterminada del dispositivo

  2. Para algunas funciones es necesario acceso a Internet de banda ancha