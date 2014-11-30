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Descatalogado
WACS7500/12
Libera tu música
Copia y almacena toda tu música en el disco duro de 80 GB del elegante Streamium Wireless Music System WACS7500 de Philips y transmite canciones a cualquier habitación de tu casa. Disfruta aún más gracias a las carátulas en color y a la radio por Internet.
El disco duro de 80 GB te ofrece una gran capacidad para almacenar archivos de música digital, permite guardar hasta 1500 CD de tu colección de música. Ahorra espacio, gestiona tu colección de música de forma inteligente y accede a ella fácilmente, todo ello en un solo producto.
La interfaz fácil e intuitiva de GoGear dispone de una tecnología de navegación avanzada que no solo garantiza una navegación rápida y suave, sino una experiencia multimedia agradable con la que es muy fácil familiarizarse. Las funciones inteligentes como Album Art, que muestra las carátulas de los álbumes integradas en los archivos de música, te permite tener una experiencia más completa, al igual que en los viejos tiempos, cuando veías la carátula del CD o LP mientras disfrutabas de la música.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.1
de 4
97
Reseñas
Alon
30/11/2014
España
Equipo elegante y con unas caracteristicas excelentes
Equipo con unas caracteristicas excelentes, con su conexion a la red y a internet radio, ademas del disco duro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite
marraco
15/05/2012
España
muy buen sonido
Tiene muy buen sonido, su disco duro ayuda a tener las copias y poder escuchar sin tener que colocar el disco, su conectividad a internet para escuchar la radio Coneccion con otras estaciones sin hilos El software para el ordenador es muy simple ayudaria algo de mejora El precio es muy alto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite
Sí, recomiendo este producto
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JLLMH
15/05/2012
España
La reseña va para Wireless Music Center WAC7000.
No localizo el producto que busco: Wireless Music Center WAC7000. Imagino que es un modelo anterior al que aparece ahora, el WACS7500. Estoy MUY CONTENTO con la compra del Music Center WAC7000. En contra: - Es muy caro. - Creo que no ha sido suficientemente promocionado. Nadie lo conoce y no es fácil encontrarlo, lo que hace que se convierta en un artículo muy exclusivo, y por lo tanto excesivamente caro. - Si no lo localizo en su propia página, ¿es porque ya está descatalogado? ¿Qué hago entonces si se me estropea? Que me costó un pastón... bien invertido, pero si con el siguiente modelo va a pasar lo mismo (se va a tratar como un artículo "de lujo"), NO me lo volveré a comprar. ¡Gracias!
Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite
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