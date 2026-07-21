Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Política de devolución de 45 días
Audio para el hogar
Todas las series
Streamium Wireless Music Center y Satélite
Descatalogado
Asistencia
WACS7500/12
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Para iOS y Android
Admite el control de modelos seleccionados de altavoces Bluetooth Philips, barras de sonido, altavoces para fiestas, microsistemas, equipos CD soundmachine y radios portátiles.
Folleto de garantía
Todas (2)
¿Puedo transferir archivos desde mi USB a mi Philips WACS7500?
¿Qué dispositivos USB son compatibles con mi sistema Philips?
Mi centro stremium Philips no conecta con la estación.
Hay una pausa entre pistas en mi dispositivo Philips.
Las pistas ripeadas a mi dispositivo Philips han desaparecido.
Las carátulas del álbum no se muestran en mi dispositivo Philips.
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.