El cepillo TriActive+ LED revela polvo oculto para una limpieza profunda

No te dejes ningún espacio sin limpiar gracias a nuestro cepillo TriActive+ LED. Las luces LED en ángulo de la parte delantera del cepillo iluminan delante de ti y revelan al instante el polvo que no verías de otro modo. Un sensor enciende automáticamente las luces LED cuando el cepillo está en uso y se apaga cuando no lo está. Se incluyen 3 pilas AA.