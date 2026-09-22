Mi aspirador Philips AquaTrio tiene poca potencia de succión

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En función de su modelo de AquaTrio, a continuación encontrará información sobre el mantenimiento necesario para garantizar un rendimiento duradero y una potencia de succión adecuada:
Si la potencia de succión del aspirador Philips AquaTrio serie 9000 no es la esperada, puede deberse a varias razones:
Solo aspirador
El filtro está sucio
Si el filtro del Philips AquaTrio 9000 está sucio, puede afectar al rendimiento del dispositivo. Asegúrese de limpiar el filtro al menos una vez al mes si utiliza el aparato con frecuencia.
Cuando sea necesario limpiar el filtro, aparecerá el icono de limpieza del filtro en la pantalla (consulte la imagen a).
Para un rendimiento óptimo, siga los pasos que se indican a continuación para limpiar el filtro:
1. Extraiga la carcasa del filtro de la cubeta para el polvo (consulte la imagen b1).
2. Pulse el botón de liberación para abrir la carcasa del filtro y saque el separador de espuma (consulte la imagen b2).
3. Sacuda el separador de espuma sobre un cubo de basura para eliminar la capa de suciedad. A continuación, enjuague el separador de espuma bajo el grifo y estrújelo para escurrir el agua (consulte la imagen b3).
Nota: Asegúrese de que la caja del filtro no se moje durante la limpieza.
4. Sacuda la carcasa del filtro y la tapa sobre un cubo de basura para eliminar el polvo y limpie la carcasa del filtro con un paño húmedo (consulte la imagen b4)
Nota: No limpie el material blanco de la caja del filtro con un aspirador, un cepillo, agua o cualquier producto de limpieza. Ello podría dañar el material.
5. Deje que el separador de espuma se seque y asegúrese de que está completamente seco antes de volver a colocarlo en la carcasa del filtro. Cierre la carcasa del filtro y vuelva a colocarla con el separador de espuma en la cubeta para el polvo y vuelva a conectar el dispositivo de mano 3 en 1 a la cubeta para el polvo (consulte la imagen b5)
Nota: Asegúrese de que el material blanco de la tapa de la carcasa del filtro está orientado hacia arriba y no vuelva a conectar el dispositivo de mano 3 en 1 a la cubeta para el polvo sin la carcasa del filtro con el separador de espuma.
La cubeta para el polvo está llena
Si la cubeta para el polvo está llena, el rendimiento del aspirador Philips AquaTrio serie 9000 puede disminuir. Vacíe la cubeta para el polvo con regularidad y asegúrese de que la suciedad nunca supere la marca "Max". Esto evita la obstrucción acelerada del filtro (consulte la imagen c1).
Para que el rendimiento sea óptimo, siga estos pasos:
1. Pulse el botón para soltar el aspirador de mano 3 en 1 de la cubeta para el polvo (consulte la imagen c2).
2. Extraiga la caja del filtro de la cubeta para el polvo (consulte la imagen c3).
3. Vacíe la cubeta para el polvo en un cubo de basura (consulte la imagen c4).
4. Vuelva a colocar la caja del filtro en la cubeta para el polvo (consulte la imagen c5).
5. Vuelva a conectar el aspirador de mano 3 en 1 a la cubeta para el polvo. Asegúrese de conectar primero la parte trasera y después la delantera para que encaje en su sitio con un clic (consulte la imagen c6).
La cubeta para el polvo está sucia
Si la cubeta para el polvo está sucia, el rendimiento del aspirador Philips AquaTrio serie 9000 puede disminuir. Para un rendimiento óptimo, limpie la cubeta para el polvo y el sistema ciclónico cada vez que la vacíe y siga los pasos que se indican a continuación o vea el vídeo:
1. Retire la caja del filtro con el separador de espuma (consulte la imagen d1).
2. Vacíe la cubeta para el polvo en un cubo de basura (consulte la imagen d2).
3. Enjuague el interior de la cubeta para el polvo y el sistema ciclónico bajo el grifo (consulte la imagen d3).
Nota: No lave la cubeta para el polvo en el lavavajillas y asegúrese de que los conectores eléctricos están completamente secos antes de volver a usar el dispositivo
4. Deje que la cubeta para el polvo y el sistema ciclónico se sequen completamente (consulte la imagen d4).
5. Vuelva a colocar la carcasa del filtro con el separador de espuma cuando la cubeta para el polvo esté completamente seca (consulte la imagen d5).
6. Vuelva a conectar el aspirador de mano 3 en 1 a la cubeta para el polvo (consulte la imagen d6).
Nota: No vuelva a conectar el aspirador de mano 3 en 1 a la cubeta para el polvo sin el portafiltro con el filtro de esponja.
La caja del filtro no está bien colocada en la cubeta para el polvo
Puede producirse una pérdida de potencia de succión si las piezas de la cubeta para el polvo no están correctamente conectadas al aspirador de mano 3 en 1. Asegúrese de fijar correctamente la caja del filtro a la cubeta para el polvo.
La cubeta para el polvo no está colocada correctamente en el aparato
Puede producirse una pérdida de potencia de succión si la cubeta para el polvo no está colocada correctamente en el aspirador de mano 3 en 1. Asegúrese de colocar la cubeta para el polvo en el aparato.
Las piezas del conjunto de aspirador están obstruidas o bloqueadas
La manguera, el tubo, la boquilla o el sistema ciclónico del aspirador Philips serie 9000 pueden obstruirse o bloquearse. Esto puede afectar a la potencia de succión. Es posible que el dispositivo no pueda recoger la suciedad como se espera, ya que el aire no pasará tan fácilmente como debería.
Para un rendimiento óptimo, compruebe las siguientes piezas:
-Sistema ciclónico: el ciclón está en la cubeta para el polvo. Elimine cualquier resto de suciedad o pelo que esté adherido al sistema ciclónico o atascado alrededor de él.
-Boquilla: el cepillo giratorio puede estar obstruido con pelo o suciedad: apague el aparato y retire el pelo o las fibras del cepillo deslizando hacia abajo el cepillo giratorio con una mano.
Consejo: También puede mover una de las hojas de unas tijeras a través de la ranura del cepillo giratorio para cortar los pelos o fibras que se hayan enredado alrededor de él.
-El canal de succión situado detrás del cepillo giratorio de la boquilla está obstruido: retire el cepillo giratorio, compruebe si hay obstáculos en el canal de succión y elimínelos.
Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia adicional.
Hay piezas del conjunto de aspirador y mopa obstruidas o bloqueadas
La manguera flexible o el canal de agua del aspirador y mopa AquaTrio serie 9000 pueden obstruirse durante el uso. Los cepillos de microfibra de la boquilla AquaSpin también pueden bloquearse si el pelo se enreda. Es posible que el dispositivo no pueda limpiar el suelo como se espera.
Para un rendimiento óptimo, compruebe las siguientes piezas:
1.El canal de agua del módulo húmedo y/o la boquilla AquaSpin está contaminado o bloqueado. Compruebe si alguna de estas piezas está bloqueada desacoplando la boquilla AquaSpin. Retire y limpie las piezas para liberar el bloqueo del cepillo de limpieza deslizándolo desde ambas aberturas a través del canal de succión (consulte la imagen e).
2. Boquilla AquaSpin: Los cepillos de microfibra están obstruidos con pelo o suciedad. Apague el aparato y retire los cepillos de microfibra girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj. Puede utilizar el mango del cepillo de limpieza para desbloquear los cepillos de microfibra. Extraiga los pelos y la suciedad con los dedos o pase una de las hojas de unas tijeras por la ranura del cepillo giratorio para cortar los pelos y los hilos que se hayan quedado enredados alrededor de él.
3. Depósito de agua sucia: La malla del depósito de agua sucia no estaba lo suficientemente seca antes de volver a utilizarla. Limpie y seque el depósito de agua sucia antes de volver a utilizarlo.
Puede que el depósito de agua sucia no se haya colocado correctamente. Coloque el depósito de agua sucia en el aparato correctamente hasta que escuche un "clic".
Si las soluciones anteriores no resuelven su problema, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.
Si el rendimiento del Philips AquaTrio Pro ha disminuido, este problema puede deberse a varios motivos. Descubra cómo puede resolverlo usted mismo.
El aparato no se ha aclarado
Le recomendamos aclarar el Philips AquaTrio Pro después de cada uso para evitar que se acumule suciedad y bacterias en el interior. No aclarar el aparato después de cada uso podría provocar un olor desagradable (consulte la imagen a).
El interior de la boquilla de la mopa está demasiado sucio
Puede limpiar el interior de la boquilla de la mopa y su tapa con un paño húmedo (consulte la imagen b).
Los cepillos de la mopa están demasiado sucios
Los cepillos de la mopa se limpian al aclarar el AquaTrio Pro después de su uso. Si los cepillos están todavía sucios después del aclarado, puede quitarlos de la boquilla y limpiarlos con agua corriente tibia o fría. Siga los siguientes pasos para limpiar los cepillos de la mopa:
1. Levante los cepillos de la mopa para sacarlos de la boquilla de la mopa agarrándolos por los mangos verde lima.
2. Limpie los cepillos de la mopa enjuagándolos con agua corriente. Si lo desea, puede utilizar un producto líquido para limpieza doméstica o algún lavavajillas líquido.
3. Coloque los cepillos de la mopa en la cubierta limpia para que se sequen.
4. Coloque los cepillos hacia atrás. Asegúrese de que los cepillos de la mopa están secos, antes de colocarlos en el aparato. Si no estuvieran secos, el sistema de protección activa podría activarse al encender el aparato, porque los cepillos presentarían una resistencia excesiva al estar aún mojados.
Nota: Los cepillos de la mopa no se pueden limpiar en la lavadora.
Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia adicional.
Si el rendimiento del aspirador Philips AquaTrio ha disminuido, siga leyendo para encontrar soluciones.
Se ha activado el sistema de protección activa
Esto ocurre si:
• el aparato ha recogido un objeto que no es suciedad ni líquido;
• los cepillos de la mopa están demasiado húmedos;
• los cepillos encuentran una resistencia demasiado grande (por ejemplo, al pasar por encima de una alfombra).
Solución en caso de que se active el sistema de protección activa:
1. Suelte el botón de encendido para apagar el aparato. Coloque el aparato en posición vertical, en la posición de estacionamiento, (sonará un "clic") y saque la clavija de la toma de corriente. Si el objeto recogido es el cable de otro aparato, desenchufe también ese aparato.
2. Abra la tapa de la boquilla de la mopa, retire la cubierta del cepillo de la mopa y extraiga el objeto. Si no encuentra el objeto, retire los cepillos de la mopa.
3. Si el sistema de protección activa se ha activado porque los cepillos de la mopa están demasiado húmedos, retírelos y escúrralos en el fregadero. Vuelva a colocar los cepillos de la mopa secos en el aparato.
4. Coloque la cubierta del cepillo de la mopa y cierre la tapa de la boquilla de la mopa. Pulse la tapa de la boquilla de la mopa para bloquearla ("clic"). Nota: Asegúrese de que cierra la tapa de la boquilla de la mopa correctamente, de lo contrario el aparato no se restablece.
La tapa de la boquilla de la mopa no se ha cerrado correctamente
Asegúrese de que los cepillos de la mopa y la cubierta del cepillo de la mopa del Philips AquaTrio se han montado correctamente. Cierre la tapa de la boquilla de la mopa correctamente. Presione la tapa hasta que encaje y se oiga un "clic".
El interior de la boquilla de la mopa está demasiado sucio
Limpie los cepillos de la mopa enjuagándolos bajo el grifo. Si lo desea, puede utilizar un producto líquido para limpieza doméstica o un poco de detergente líquido para limpiar los cepillos de la mopa. Limpie el interior de la boquilla de la mopa y su tapa con un trapo húmedo.
Los cepillos de la mopa no están instalados
Coloque los cepillos de la mopa en la boquilla de la mopa del aspirador.
Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia adicional.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
Cuándo cambiar los cepillos del aspirador AquaTrio
¿Puedo utilizar agua tibia, agua destilada o limpiador de suelos con el aspirador Philips AquaTrio?
¿Cómo monto mi aspirador Philips AquaTrio?
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