Mi aspirador Philips AquaTrio tiene poca potencia de succión

Si la potencia de succión del aspirador Philips AquaTrio serie 9000 no es la esperada, puede deberse a varias razones:



Solo aspirador

El filtro está sucio

Si el filtro del Philips AquaTrio 9000 está sucio, puede afectar al rendimiento del dispositivo. Asegúrese de limpiar el filtro al menos una vez al mes si utiliza el aparato con frecuencia.



Cuando sea necesario limpiar el filtro, aparecerá el icono de limpieza del filtro en la pantalla (consulte la imagen a).

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Para un rendimiento óptimo, siga los pasos que se indican a continuación para limpiar el filtro:

1. Extraiga la carcasa del filtro de la cubeta para el polvo (consulte la imagen b1).

2. Pulse el botón de liberación para abrir la carcasa del filtro y saque el separador de espuma (consulte la imagen b2).

3. Sacuda el separador de espuma sobre un cubo de basura para eliminar la capa de suciedad. A continuación, enjuague el separador de espuma bajo el grifo y estrújelo para escurrir el agua (consulte la imagen b3).

Nota: Asegúrese de que la caja del filtro no se moje durante la limpieza.

4. Sacuda la carcasa del filtro y la tapa sobre un cubo de basura para eliminar el polvo y limpie la carcasa del filtro con un paño húmedo (consulte la imagen b4)

Nota: No limpie el material blanco de la caja del filtro con un aspirador, un cepillo, agua o cualquier producto de limpieza. Ello podría dañar el material.

5. Deje que el separador de espuma se seque y asegúrese de que está completamente seco antes de volver a colocarlo en la carcasa del filtro. Cierre la carcasa del filtro y vuelva a colocarla con el separador de espuma en la cubeta para el polvo y vuelva a conectar el dispositivo de mano 3 en 1 a la cubeta para el polvo (consulte la imagen b5)

Nota: Asegúrese de que el material blanco de la tapa de la carcasa del filtro está orientado hacia arriba y no vuelva a conectar el dispositivo de mano 3 en 1 a la cubeta para el polvo sin la carcasa del filtro con el separador de espuma.



La cubeta para el polvo está llena

Si la cubeta para el polvo está llena, el rendimiento del aspirador Philips AquaTrio serie 9000 puede disminuir. Vacíe la cubeta para el polvo con regularidad y asegúrese de que la suciedad nunca supere la marca "Max". Esto evita la obstrucción acelerada del filtro (consulte la imagen c1).



Para que el rendimiento sea óptimo, siga estos pasos:

1. Pulse el botón para soltar el aspirador de mano 3 en 1 de la cubeta para el polvo (consulte la imagen c2).

2. Extraiga la caja del filtro de la cubeta para el polvo (consulte la imagen c3).

3. Vacíe la cubeta para el polvo en un cubo de basura (consulte la imagen c4).

4. Vuelva a colocar la caja del filtro en la cubeta para el polvo (consulte la imagen c5).

5. Vuelva a conectar el aspirador de mano 3 en 1 a la cubeta para el polvo. Asegúrese de conectar primero la parte trasera y después la delantera para que encaje en su sitio con un clic (consulte la imagen c6).



La cubeta para el polvo está sucia

Si la cubeta para el polvo está sucia, el rendimiento del aspirador Philips AquaTrio serie 9000 puede disminuir. Para un rendimiento óptimo, limpie la cubeta para el polvo y el sistema ciclónico cada vez que la vacíe y siga los pasos que se indican a continuación o vea el vídeo:

1. Retire la caja del filtro con el separador de espuma (consulte la imagen d1).

2. Vacíe la cubeta para el polvo en un cubo de basura (consulte la imagen d2).

3. Enjuague el interior de la cubeta para el polvo y el sistema ciclónico bajo el grifo (consulte la imagen d3).

Nota: No lave la cubeta para el polvo en el lavavajillas y asegúrese de que los conectores eléctricos están completamente secos antes de volver a usar el dispositivo

4. Deje que la cubeta para el polvo y el sistema ciclónico se sequen completamente (consulte la imagen d4).

5. Vuelva a colocar la carcasa del filtro con el separador de espuma cuando la cubeta para el polvo esté completamente seca (consulte la imagen d5).

6. Vuelva a conectar el aspirador de mano 3 en 1 a la cubeta para el polvo (consulte la imagen d6).

Nota: No vuelva a conectar el aspirador de mano 3 en 1 a la cubeta para el polvo sin el portafiltro con el filtro de esponja.



La caja del filtro no está bien colocada en la cubeta para el polvo

Puede producirse una pérdida de potencia de succión si las piezas de la cubeta para el polvo no están correctamente conectadas al aspirador de mano 3 en 1. Asegúrese de fijar correctamente la caja del filtro a la cubeta para el polvo.



La cubeta para el polvo no está colocada correctamente en el aparato

Puede producirse una pérdida de potencia de succión si la cubeta para el polvo no está colocada correctamente en el aspirador de mano 3 en 1. Asegúrese de colocar la cubeta para el polvo en el aparato.



Las piezas del conjunto de aspirador están obstruidas o bloqueadas

La manguera, el tubo, la boquilla o el sistema ciclónico del aspirador Philips serie 9000 pueden obstruirse o bloquearse. Esto puede afectar a la potencia de succión. Es posible que el dispositivo no pueda recoger la suciedad como se espera, ya que el aire no pasará tan fácilmente como debería.



Para un rendimiento óptimo, compruebe las siguientes piezas:

-Sistema ciclónico: el ciclón está en la cubeta para el polvo. Elimine cualquier resto de suciedad o pelo que esté adherido al sistema ciclónico o atascado alrededor de él.

-Boquilla: el cepillo giratorio puede estar obstruido con pelo o suciedad: apague el aparato y retire el pelo o las fibras del cepillo deslizando hacia abajo el cepillo giratorio con una mano.

Consejo: También puede mover una de las hojas de unas tijeras a través de la ranura del cepillo giratorio para cortar los pelos o fibras que se hayan enredado alrededor de él.

-El canal de succión situado detrás del cepillo giratorio de la boquilla está obstruido: retire el cepillo giratorio, compruebe si hay obstáculos en el canal de succión y elimínelos.





Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia adicional.