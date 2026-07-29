Los alimentos de mi Airfryer no están crujientes/como esperaba

En la mayoría de los casos, para que los aperitivos se cocinen completamente, es necesario utilizar el tiempo indicado para horno. Los tiempos de preparación de una freidora son menores por lo que, de aplicarse, los alimentos no se cocinarían correctamente. Consulte la tabla de alimentos del manual de usuario de la Airfryer o la aplicación HomeID para conocer los tiempos de cocción recomendados por ingrediente. Añada unos minutos más si los alimentos no están lo suficientemente crujientes (tenga cuidado de no quemarlos). Tenga en cuenta lo siguiente:

· Sacuda la cesta de la Philips Airfryer a mitad del proceso de preparación si los alimentos entran en contacto entre sí.

· Sacuda la cesta 2 o 3 veces si prepara una gran cantidad de comida para conseguir un resultado más uniforme.

· Asegúrese de que la comida se mezcla bien mientras la sacude (las capas inferiores deben pasar a la parte superior y viceversa) con el fin de conseguir unos resultados más homogéneos.

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