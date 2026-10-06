No sale café de mi cafetera espresso Philips

Si su cafetera espresso Philips no dispensa café, a continuación puede consultar las posibles causas y formas de resolver el problema.
Si detecta este problema la primera vez que utiliza la cafetera, tenga en cuenta que en ese caso es normal ver sólo unas gotas de café. Cuando haya preparado varias tazas más, obtendrá la cantidad de café esperada.
Cuando la cafetera espresso hace un ruido fuerte y el agua no fluye al depósito, suele deberse a aire atrapado. Los siguientes pasos le ayudarán a resolverlo: 1. Apague la cafetera 2. Vacíe el depósito de agua y retire el filtro AquaClean (o cualquier otro filtro de agua que use su cafetera) 3. Llene el depósito con agua y vuelva a introducirlo en su lugar 4. Vuelva a encender la cafetera. Cuando se haya calentado, seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente
Si utiliza un filtro de agua AquaClean, siga estos pasos adicionales para asegurarse de que el filtro está preparado e instalado correctamente para su uso: 1. Sacuda el filtro de agua AquaClean durante 5 segundos 2. Sostenga el filtro boca abajo en un recipiente con agua hasta que dejen de salir burbujas de aire 3. Vuelva a colocar el filtro en el depósito de agua y llénelo con agua 4. Reinicie el aparato apagándolo y encendiéndolo de nuevo 5. Seleccione el agua caliente y dispense dos o tres tazas de esta.
Nota: Sustituya el filtro AquaClean si lo ha utilizado durante más de tres meses. Si se ha utilizado durante más tiempo, podría estar obstruido.
Si el sistema de preparación está sucio u obstruido, también puede ser la causa de que la cafetera espresso no dispense café. Para evitarlo, es importante enjuagar el sistema de preparación semanalmente tal y como se explica en los siguientes pasos (o como se muestra en nuestro vídeo tutorial).
1. Apague la cafetera espresso. Espere de 15 a 20 segundos hasta que esté completamente apagada y ya no haga ruido 2. Abra la puerta de mantenimiento y retire el sistema de preparación. Puede retirar el sistema de preparación pulsando el botón "PUSH" del lado derecho, sujetándolo y tirando de él hacia usted 3. Enjuague bien el sistema de preparación con agua tibia y deje que se seque al aire antes de volver a colocarlo.
Nota: Para limpiar en profundidad el sistema de preparación, le recomendamos que utilice la tableta para eliminar el aceite del café Philips (CA6704).
Otro motivo por el que no se dispensa café puede ser que la boquilla dispensadora esté obstruida. Para limpiarla, puede utilizar un limpiador de conductos o una aguja que elimine la suciedad.
Si se supera la cantidad correcta de café molido mientras se utiliza la función de café molido previamente, el sistema de preparación puede llenarse en exceso: el café en polvo se desechará y la cafetera no dispensará café.
Para evitar que esto ocurra al utilizar la función de café molido previamente, haga lo siguiente: Asegúrese de que la cafetera está encendida correctamente y lista para su uso antes de añadir café molido previamente al compartimento de café molido. Utilice solo una cuchara colmada de café molido con la cuchara que se suministra y retire el exceso de la parte superior.
Si se han acumulado depósitos de cal en el interior de la cafetera espresso, podría producirse un funcionamiento incorrecto. Todas las cafeteras espresso de Philips disponen de un indicador de descalcificación específico, por lo que le aconsejamos que elimine los depósitos de cal de la cafetera en cuanto esta lo indique.
Otra causa posible de que la cafetera no dispense café es el compartimento de café molido previamente. Si esta es la causa, puede solucionarlo siguiendo los pasos que se indican a continuación o viendo los vídeos de instrucciones:
1. Apague la cafetera espresso. Espere de 15 a 20 segundos hasta que esté completamente apagada y ya no haga ruido 2. Abra la puerta de mantenimiento y retire el sistema de preparación pulsando el botón "PUSH" del lado derecho, sujetándolo y tirando de él hacia usted. 3. Abra la tapa del compartimento de café molido previamente e introduzca el mango de la cuchara en él. 4. Mueva el mango hacia arriba y hacia abajo hasta que caiga el café que está obstruyendo la cafetera. Si estas soluciones no resuelven el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:EP5547/90, EP4441/50, EP4446/70. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›