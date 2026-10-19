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Asistencia de Philips

No puedo introducir el sistema de preparación en mi cafetera espresso Philips

Si no puede insertar el sistema de preparación en la cafetera espresso Philips, es posible que el sistema de preparación no esté en la posición neutral. A continuación encontrará consejos sobre cómo volver a colocarlo.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: EP5544/80, EP4446/70, EP5547/90. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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