Asistencia de Philips

¿Cómo puedo cepillarme los dientes con la aplicación Sonicare?

La aplicación Sonicare funciona con todos los cepillos dentales Philips conectados. Siga las instrucciones de cepillado que aparecen a continuación o eche un vistazo al vídeo de instrucciones.

Abra la aplicación Sonicare.

Conecte el cepillo dental a la aplicación.

Ponga el cepillo dental sobre los dientes como se indica en la aplicación.

Comience el cepillado para activar la función de cepillado guiado.

Siga las instrucciones de la aplicación. Reduzca la cantidad de movimientos para obtener mejores resultados.

El cepillo dental se apagará automáticamente tras completar el ciclo de cepillado.



La aplicación le proporcionará información que puede utilizar para mejorar sus hábitos de cepillado.