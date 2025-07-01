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Asistencia de Philips

La vibración del cepillo dental Sonicare es demasiado potente

Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenoshaga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución.  Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años.

Los cepillos dentales Sonicare utilizan potentes vibraciones para limpiar los dientes. Si este es su primer cepillo dental eléctrico, puede tardar un tiempo en acostumbrarse a las vibraciones. Pruebe algunos de los siguientes consejos.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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