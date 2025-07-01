La vibración del cepillo dental Sonicare es demasiado potente

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Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años.
Los cepillos dentales Sonicare utilizan potentes vibraciones para limpiar los dientes. Si este es su primer cepillo dental eléctrico, puede tardar un tiempo en acostumbrarse a las vibraciones. Pruebe algunos de los siguientes consejos.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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