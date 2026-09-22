Mi aspiradora sin cable Philips serie 8000 tiene poca potencia de succión
Si la potencia de succión de la aspiradora sin cable Philips serie 8000 no es la esperada, puede deberse a varias razones. Busque el nombre de modelo de su aspirador en el tubo y descubra cómo solucionarlo usted mismo en las siguientes secciones.
El filtro o el sistema ciclónico están sucios Si el filtro o el sistema ciclónico (pieza de color de la cubeta para el polvo) están sucios, notará que la potencia de succión disminuye. Para solucionar este problema, siga las instrucciones para limpiar ambas piezas:
Cubeta para el polvo/sistema ciclónico
Apague el aparato (imagen A1).
Retire la cubeta pulsando el botón mientras sujeta el aparato en un ángulo de 45 grados (imagen 2).
Levante la parte coloreada para acceder a la cubeta (imagen A3). Asegúrese de eliminar el pelo y la suciedad atascados en el sistema ciclónico.
Vacíe la cubeta para el polvo (imagen A4).
Enjuague la cubeta para el polvo bajo el grifo. Evite utilizar el lavavajillas (imagen A5).
Asegúrese de que la cubeta para el polvo esté completamente seca antes de volver a colocarla (imágenes A6-A7).
Filtro
Retire la caja del filtro de la parte coloreada girándola en sentido contrario a las agujas del reloj (imagen B8).
Retire el separador de espuma lavable de la caja del filtro (imagen B9).
Sacuda ambas piezas sobre un cubo de basura para limpiarlas (imagen B10).
Enjuague el separador de espuma (imagen B11) y estrújelo hasta que salga agua limpia (imagen B12). Recuerde que no debe enjuagar la caja del filtro.Nota: Para obtener los mejores resultados de limpieza, deje correr el agua a través del filtro con la lengüeta del filtro hacia abajo, así se eliminará el polvo más adherido.
Deje que el filtro se seque durante 24 horas (imagen B13).
Vuelva a montar las piezas (imágenes B14-16).
El depósito del polvo no está bien colocado en el aparato Si la cubeta para el polvo no está bien colocada, puede haber problemas con la potencia de succión. Asegúrese de que la cubeta para el polvo está bien colocada alineando primero la parte superior de la cubeta antes de introducirla en su sitio. Puede comprobar el minuto 1:10-1:15 en el siguiente vídeo.
Nota:
Asegúrese de alinear primero la parte superior de la cubeta antes de introducirla en su sitio.
Asegúrese de lavar el filtro al menos una vez al mes cuando utilice el aparato con frecuencia.
Para obtener instrucciones más detalladas, puede ver el vídeo que aparece a continuación.
Hay un objeto atascado en el paso del flujo de aire Puede haber un objeto externo atascado en el paso del flujo de aire. Asegúrese de que el aparato está apagado. Limpie la boquilla siguiendo los pasos del manual de usuario o del vídeo que aparece a continuación. Compruebe el tubo quitándolo del aparato principal. Compruebe también si hay objetos atascados en el mango. Retire el objeto de la boquilla o el tubo y vuelva a encender el aparato. El filtro no está en el aparato Si el filtro no está en el aparato, puede haber problemas con la potencia de succión. Asegúrese de que el filtro está en el aparato y colocado correctamente. Cuando conecte la cubeta para el polvo al aparato, es importante alinear primero la parte superior de la cubeta antes de introducirla en su sitio. Los canales de aire de la boquilla del aspirador y mopa están bloqueados Si los canales de aire de la boquilla del aspirador y la mopa están bloqueados, la potencia de succión puede disminuir. Para solucionar este problema, siga estas instrucciones para limpiar la boquilla:
Abra las tapas de los canales de aire a ambos lados de la bisagra de la boquilla (imagen D1).
Limpie los canales (imagen D2).
Cierre las tapas y ponga la boquilla boca abajo (imágenes D3 y D4).
Limpie los obturadores del flujo de aire de ambos lados de la boquilla (imagen D5).
Si ha comprobado lo anterior y el aparato sigue teniendo una potencia de succión inferior a la habitual, llévelo a un centro de servicio Philips o póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda adicional en www.philips.com/support.
La cubeta para el polvo está llena Cuando la cubeta para el polvo del aspirador Philips está llena, la potencia de succión será más baja de lo normal. Vacíe la cubeta para el polvo para recuperar suficiente potencia de succión (imagen A1-A3).
El filtro está sucio Si el filtro está sucio, notará que la potencia de succión disminuye. Para resolver este problema, siga estas instrucciones para limpiar el filtro:
Retire la cubeta para el polvo del aparato (imagen B2).
Retire la caja del filtro de la cubeta para el polvo y el separador de espuma lavable de la caja del filtro (imágenes B3-B4).
Sacuda suavemente el separador de espuma sobre un cubo de basura para eliminar la suciedad suelta y enjuáguelo bajo el grifo (imagen B5). La caja del filtro no se puede lavar.
Estrújelo hasta que salga agua limpia (imágenes B6-B7).
Sacuda suavemente la caja del filtro sobre una papelera(imagen B8).
Deje que el filtro se seque durante 24 horas (imagen B9).
Vuelva a montar las piezas (imagen B10).
Para obtener más información, consulte el siguiente vídeo.
Nota: Para un rendimiento óptimo, le recomendamos que limpie el filtro del aspirador mensualmente y que lo sustituya cada 6 meses.
La cubeta para el polvo o el sistema ciclónico están sucios Si la cubeta para el polvo o el sistema ciclónico (pieza de color de la cubeta para el polvo) están sucios, notará que la potencia de succión disminuye. Para solucionar este problema, siga estas instrucciones y limpie ambas piezas:
Apague el aparato.
Retire la cubeta para el polvo del aparato (imagen A1).
Quite la tapa y vacíe la cubeta para el polvo (imágenes A2-A3). Asegúrese de retirar también el pelo y la suciedad atascados en el sistema ciclónico.
Saque el filtro y limpie el interior de la cubeta para el polvo con agua o un paño húmedo (imágenes 5-6). Evite utilizar el lavavajillas.
Asegúrese de que la cubeta para el polvo esté completamente seca antes de volver a colocarla (imágenes 6-9).
El cepillo giratorio está atascado Puede haber suciedad o pelos enredados en el cepillo de la aspiradora sin cable Philips. Esto puede provocar que el cepillo giratorio se atasque y notará que la potencia de succión disminuye.Siga estos pasos para limpiar el cepillo del aspirador:
Retire el cepillo con el botón Easy y quite la tapa lateral (imágenes 1-3)
Tire de cualquier pelo que haya en el cepillo y bajo la tapa con la mano o use unas tijeras (imagen 4).
Vuelva a colocar la tapa lateral empujándola hasta que oiga un clic y vuelva a colocar el cepillo en su sitio (imágenes 5-7).Ya puede utilizar su aspirador.
La tapa del depósito del polvo no está bien conectada al depósito del polvo o el depósito del polvo no está bien colocado en el aparato En ambos casos, se producirá una pérdida de potencia de succión. Asegúrese de colocar la tapa del depósito del polvo en el depósito del polvo y el depósito del polvo correctamente en el aparato (consulte la imagen siguiente). El filtro no está en el aparato Asegúrese de que el filtro está en el aparato y colocado correctamente (consulte la imagen siguiente). Si ha comprobado lo anterior y el aparato sigue teniendo una potencia de succión inferior a la habitual, llévelo a un centro de servicio Philips o póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda adicional en www.philips.com/support.
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