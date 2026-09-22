Mi aspiradora sin cable Philips serie 8000 tiene poca potencia de succión

El cepillo giratorio está atascado

Puede haber suciedad o pelos enredados en el cepillo de la aspiradora sin cable Philips.

Esto puede provocar que el cepillo giratorio se atasque y notará que la potencia de succión

disminuye. Siga estos pasos para limpiar el cepillo del aspirador:

Retire el cepillo con el botón Easy y quite la tapa lateral (imágenes 1-3)

Tire de cualquier pelo que haya en el cepillo y bajo la tapa con la mano o use unas tijeras (imagen 4) .

Vuelva a colocar la tapa lateral empujándola hasta que oiga un clic y vuelva a colocar el cepillo en su sitio (imágenes 5-7) . Ya puede utilizar su aspirador.

La tapa del depósito del polvo no está bien conectada al depósito del polvo o el depósito del polvo no está bien colocado en el aparato

En ambos casos, se producirá una pérdida de potencia de succión. Asegúrese de colocar la tapa del depósito del polvo en el depósito del polvo y el depósito del polvo correctamente en el aparato (consulte la imagen siguiente).

El filtro no está en el aparato

Asegúrese de que el filtro está en el aparato y colocado correctamente (consulte la imagen siguiente).