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Asistencia de Philips

No puedo configurar mis dispositivos y la aplicación Philips Avent Baby Monitor+

Si no puede configurar el vigilabebés conectado de Philips Avent y la aplicación Philips Avent Baby Monitor+, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD953/26 , SCD951/26 , SCD971/26 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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