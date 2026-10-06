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Asistencia de Philips

Mi cafetera espresso Saeco muestra un código de error

Si su cafetera espresso Saeco presenta un error, aparecerá una pantalla roja con un icono, junto con un código numérico, como 01, 03, 04, 05, 11, 14 o 19. A continuación, encontrará lo que significan los códigos de error y cómo resolver los errores.

Tenga en cuenta que si su cafetera espresso muestra un código de error distinto a los mencionados anteriormente, le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros para obtener ayuda.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SM8889/00, SM8780/00, SM8785/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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