Mi cafetera espresso Saeco muestra un código de error

Si aparece el código E01, significa que el molinillo de café no funciona correctamente porque la abertura de entrada del café está atascada con café molido.



Para solucionarlo, desatasque la abertura de entrada del café y realice una limpieza adicional con un aspirador. Siga las instrucciones que se indican a continuación:

1. Apague la cafetera y espere hasta que se apague por completo y deje de hacer ruido (unos 15 o 20 segundos).

2. Retire el sistema de preparación.

3. Abra la tapa de la abertura de entrada de café premolido y coloque el mango de la cuchara en la abertura. Si no hay café molido previamente en la abertura, inserte el mango de la cuchara en la abertura de entrada del café desde abajo.

4. Mueva el mango hacia arriba y hacia abajo hasta que caiga el café obstruido. Puede que necesite ejercer un poco de fuerza.

5. Retire todo el café molido que se haya caído con un aspirador.

6. Limpie la abertura de salida del café aspirando el café molido con un aspirador.

7. Vuelva a colocar el sistema de preparación, encienda la cafetera y vuelva a preparar un espresso.

8. Tras preparar el café, compruebe si la abertura sigue libre de café molido. Si no es así, repita el paso para desatascarla.

Tenga en cuenta que, para evitar que la abertura de entrada del café se obstruya, no debe verterse agua en el contenedor de granos de café. También es importante limpiar la abertura de entrada del café semanalmente.

