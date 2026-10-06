Mi cafetera espresso Saeco muestra un código de error

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Si su cafetera espresso Saeco presenta un error, aparecerá una pantalla roja con un icono, junto con un código numérico, como 01, 03, 04, 05, 11, 14 o 19. A continuación, encontrará lo que significan los códigos de error y cómo resolver los errores.
Tenga en cuenta que si su cafetera espresso muestra un código de error distinto a los mencionados anteriormente, le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros para obtener ayuda.
Si aparece el código E01, significa que el molinillo de café no funciona correctamente porque la abertura de entrada del café está atascada con café molido.
Para solucionarlo, desatasque la abertura de entrada del café y realice una limpieza adicional con un aspirador. Siga las instrucciones que se indican a continuación:
1. Apague la cafetera y espere hasta que se apague por completo y deje de hacer ruido (unos 15 o 20 segundos).
2. Retire el sistema de preparación.
3. Abra la tapa de la abertura de entrada de café premolido y coloque el mango de la cuchara en la abertura. Si no hay café molido previamente en la abertura, inserte el mango de la cuchara en la abertura de entrada del café desde abajo.
4. Mueva el mango hacia arriba y hacia abajo hasta que caiga el café obstruido. Puede que necesite ejercer un poco de fuerza.
5. Retire todo el café molido que se haya caído con un aspirador.
6. Limpie la abertura de salida del café aspirando el café molido con un aspirador.
7. Vuelva a colocar el sistema de preparación, encienda la cafetera y vuelva a preparar un espresso.
8. Tras preparar el café, compruebe si la abertura sigue libre de café molido. Si no es así, repita el paso para desatascarla.
Tenga en cuenta que, para evitar que la abertura de entrada del café se obstruya, no debe verterse agua en el contenedor de granos de café. También es importante limpiar la abertura de entrada del café semanalmente.
Si aparece el código E03, el sistema de preparación está demasiado sucio y no funciona bien. Siga las instrucciones que se indican a continuación para enjuagar el sistema de preparación y resolver el problema.
1. Apague la cafetera y espere hasta que se apague por completo y deje de hacer ruido (unos 15 o 20 segundos).
2. Abra la puerta de mantenimiento y retire el sistema de preparación pulsando el botón "PUSH" del lado derecho, sujetándolo y tirando de él hacia usted.
3. Enjuague bien el sistema de preparación con agua tibia.
4. Lubrique la unidad de preparación.
5. Deje que el sistema de preparación se seque al aire y vuelva a colocarlo.
Si aparece el código E04, el sistema de preparación no está colocado en su lugar o no se ha colocado correctamente.
Para resolverlo, abra la puerta de mantenimiento de la cafetera y empuje el sistema de preparación hasta introducirlo en su lugar. Cuando esté bien colocado, oirá un "clic".
Para liberar el aire de la cafetera espresso Saeco, siga las instrucciones que se indican a continuación:
1. Apague el aparato
2. Vacíe el depósito de agua y retire el filtro AquaClean o cualquier otro filtro de agua
3. Llene el depósito con agua y vuelva a introducirlo en su lugar
4. Vuelva a encender la cafetera. Cuando el aparato se caliente, seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente
Si utiliza un filtro de agua AquaClean, siga estos pasos adicionales para asegurarse de que el filtro está preparado e instalado correctamente para su uso:
1. Sacuda el filtro de agua AquaClean durante 5 segundos
2. Sostenga el filtro boca abajo en un recipiente con agua hasta que dejen de salir burbujas de aire
3. Vuelva a colocar el filtro en el depósito de agua y llénelo con agua
4. Reinicie el aparato apagándolo y encendiéndolo de nuevo
5. Seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente.
Si aparece el código de error 14, significa que la cafetera espresso se ha sobrecalentado. Para solucionarlo, apague la cafetera y déjela apagada durante 30 minutos hasta que se enfríe.
Si aparecen el código de error 11 o 19, deje un tiempo hasta que la cafetera se adapte de la temperatura de transporte o exterior a la temperatura de la habitación. Esto ocurre con más frecuencia durante el invierno, especialmente cuando hace frío y la temperatura exterior es de unos cero grados.
Para resolverlo, apague la cafetera durante 30 minutos y vuelva a encenderla.
Otra causa posible de este error es que el enchufe no está conectado correctamente. Vuelva a comprobar si el enchufe de la parte posterior de la cafetera está bien conectado: Presione hasta que esté completamente en su lugar y asegúrese de que el enchufe está insertado correctamente en la toma de corriente.
Si la cafetera espresso muestra otros códigos de error distintos a los anteriores o si las soluciones no ayudan a resolver el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
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