Mi cafetera espresso Saeco no prepara café

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Hay diferentes causas por las que la cafetera espresso Saeco no dispensa el café, aunque se muelan los granos de café.
A continuación, encontrará algunas soluciones acerca de cómo resolverlo por su cuenta.
Nota: Si está utilizando la cafetera por primera vez, es normal que durante la primera preparación solo se dispensen unas gotas de café. Prepare unas pocas tazas más de café para optimizar su extracción con la compactación del café molido.
Si hay aire atrapado, la cafetera emite un zumbido alto o no se extrae agua del depósito a la cafetera espresso. Siga estos pasos para corregir el problema:
1. Apague el aparato
2. Vacíe el depósito de agua y retire el filtro AquaClean (o cualquier otro filtro de agua).
3. Llene el depósito con agua y vuelva a introducirlo en su lugar
4. Vuelva a encender la cafetera. Cuando el aparato se caliente, seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente
Si utiliza un filtro de agua AquaClean, siga estos pasos adicionales para asegurarse de que el filtro está preparado e instalado correctamente para su uso:
1. Sacuda el filtro de agua AquaClean durante 5 segundos
2. Sostenga el filtro boca abajo en un recipiente con agua hasta que dejen de salir burbujas de aire
3. Vuelva a colocar el filtro en el depósito de agua y llénelo con agua
4. Reinicie el aparato apagándolo y encendiéndolo de nuevo
5. Seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente.
Nota: Si lleva utilizando el filtro de agua AquaClean más de 3 meses, sustitúyalo, ya que es posible que esté obstruido.
Si el sistema de preparación está sucio u obstruido, puede que la cafetera espresso no dispense café. Es importante enjuagar el sistema de preparación semanalmente. Siga las instrucciones que se indican a continuación o vea nuestro vídeo tutorial:
Si no se dispensa café, puede que también se deba a que la boquilla dispensadora está obstruida. Para limpiarla, puede utilizar un limpiador de conductos o una aguja para eliminar la suciedad.
Al utilizar la función de café molido previamente para preparar el café, la cafetera debe estar encendida y lista para su uso antes de añadir café molido al compartimento de café molido previamente.
Utilice solo una cuchara colmada de café molido con la cuchara que se suministra (y retire el exceso de la parte superior). Si se supera la cantidad de café molido, puede que el sistema de preparación se llene en exceso y se anule la preparación del café. Al café molido se expulsará y no se dispensará café.
¿Cuándo fue la última vez que eliminó la cal de la cafetera espresso? Todas las cafeteras tienen un indicador de eliminación de los depósitos de cal específico. Le recomendamos que elimine los depósitos de cal de la cafetera en cuanto esta se lo indique. Si no elimina los depósitos de cal de la cafetera espresso, la cal se puede acumular en el interior y provocar un funcionamiento incorrecto.
Consulte las instrucciones para eliminar los depósitos de cal de la cafetera espresso en el manual de usuario.
Si el compartimento de café molido previamente está obstruido, no se dispensará café. Para solucionarlo, siga las instrucciones que se indican a continuación o vea los vídeos de instrucciones:
Si no hay suficientes granos de café o agua antes de preparar el café, se cancelará la preparación y el café molido se arrojará al compartimento de café molido.
Para solucionarlo, asegúrese de que tiene suficientes granos de café o agua antes de comenzar a preparar el café.
Si estas soluciones no le ayudan a resolver el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
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