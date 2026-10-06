Mi cafetera espresso Saeco no prepara café

Si el sistema de preparación está sucio u obstruido, puede que la cafetera espresso no dispense café. Es importante enjuagar el sistema de preparación semanalmente. Siga las instrucciones que se indican a continuación o vea nuestro vídeo tutorial:

Apague la cafetera y espere hasta que se apague por completo y deje de hacer ruido (unos 15 o 20 segundos). Abra la puerta de mantenimiento y retire el sistema de preparación pulsando el botón "PUSH" del lado derecho, sujetándolo y tirando de él hacia usted. Enjuague bien el sistema de preparación con agua tibia y deje que se seque al aire antes de volver a colocarlo.