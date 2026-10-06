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Asistencia de Philips

Mi cafetera espresso Saeco no prepara café

Hay diferentes causas por las que la cafetera espresso Saeco no dispensa el café, aunque se muelan los granos de café.
A continuación, encontrará algunas soluciones acerca de cómo resolverlo por su cuenta.

Nota: Si está utilizando la cafetera por primera vez, es normal que durante la primera preparación solo se dispensen unas gotas de café. Prepare unas pocas tazas más de café para optimizar su extracción con la compactación del café molido.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SM8889/00, SM8780/00, SM8785/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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