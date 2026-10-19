El café de mi cafetera espresso Saeco está aguado

Si su cafetera espresso Saeco prepara el café aguado, puede haber varias causas. Compruebe estas causas y soluciones posibles a continuación.
Si es la primera vez que utiliza la cafetera espresso, es normal que los primeros cafés que prepare estén aguados, ya que el sistema aún se está ajustando. Pruebe a preparar unas pocas tazas más de café para optimizar su extracción con la compactación del café molido.
Es importante enjuagar el sistema de preparación semanalmente, ya que si el filtro del sistema de preparación está sucio, el flujo de agua puede ser deficiente y afectar al sabor del café.
Para limpiarlo, siga las instrucciones que se indican a continuación o vea nuestro vídeo tutorial: 1. Apague la cafetera y espere hasta que se apague por completo y deje de hacer ruido (unos 15 o 20 segundos). 2. Abra la puerta de mantenimiento y retire el sistema de preparación pulsando el botón "PUSH" del lado derecho, sujetándolo y tirando de él hacia usted. 3. Enjuague bien el sistema de preparación con agua tibia y deje que se seque al aire antes de volver a colocarlo.
Es posible que al ajustar la configuración de molido a un molido más fino, se haya girado el ajuste en exceso accidentalmente y que haya dos piedras de molido que estén muy cerca una de la otra. Esto podría provocar que el molido sea demasiado fino y el agua no se absorba.
Para solucionarlo, solo tiene que volver a ajustar la configuración de molido a un ajuste más grueso girando el control que hay en el interior del contenedor de granos de café hasta un número superior o un grano de café más grande.
El ajuste de aroma, el volumen de la taza y la configuración de molido son ajustes de la cafetera que pueden afectar a la intensidad del café. Le recomendamos que experimente con estos ajustes.
Por ejemplo, para aumentar la intensidad, puede elegir el ajuste de aroma más alto, el volumen de la taza intermedio y un molido más fino.
Abra la tapa del compartimento de café molido previamente para comprobar si está obstruido con café molido. En ese caso, puede desatascar esta área siguiendo los pasos que se indican a continuación: 1. Apague la cafetera y espere a que se apague por completo. 2. Extraiga el sistema de preparación de la cafetera. 3. Abra la tapa del compartimento de café molido previamente e introduzca el mango de la cuchara en este. 4. Mueva el mango hacia arriba y hacia abajo hasta que caiga el café que está obstruyendo la cafetera. Si estas soluciones no resuelven el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda adicional.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:SM8889/00, SM8780/00, SM8785/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›