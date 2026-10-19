El café de mi cafetera espresso Saeco está aguado

Es posible que al ajustar la configuración de molido a un molido más fino, se haya girado el ajuste en exceso accidentalmente y que haya dos piedras de molido que estén muy cerca una de la otra. Esto podría provocar que el molido sea demasiado fino y el agua no se absorba.



Para solucionarlo, solo tiene que volver a ajustar la configuración de molido a un ajuste más grueso girando el control que hay en el interior del contenedor de granos de café hasta un número superior o un grano de café más grande.

