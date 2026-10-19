No puedo extraer el sistema de preparación de mi cafetera espresso Saeco
Si no puede retirar el sistema de preparación de la cafetera espresso Saeco, encontrará una solución a continuación.
Para poder retirar el sistema de preparación, primero debe colocarse en posición neutra. Siga las instrucciones que se indican a continuación para aprender a configurar el engranaje del sistema de preparación del interior de la cafetera en posición neutra: 1. Cierre la puerta de mantenimiento y coloque todo en el lugar correcto (depósito de agua/bandeja de goteo/compartimento de café molido). 2. Pulse el botón de encendido para apagar la cafetera. Espere a que no se oiga ningún sonido (esto puede tardar entre 15 y 20 segundos). 3. Abra la puerta de mantenimiento e intente retirar de nuevo el sistema de preparación pulsando el botón "PUSH" del lado derecho, sujetándolo y tirando de él hacia usted.
Si su cafetera espresso Saeco sigue en modo eliminación de los depósitos de cal, el sistema de preparación no se podrá extraer. Para solucionarlo, finalice el proceso de eliminación de los depósitos de cal y vuelva a intentarlo una vez que haya finalizado.
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La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:SM8889/00, SM8780/00, SM8785/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›