No puedo introducir el sistema de preparación en mi cafetera espresso Saeco

Asegúrese de que el sistema de preparación se encuentra en posición neutra antes de intentar insertarlo.



Para saber si está en posición neutra, compruebe que la flecha del cilindro amarillo que se encuentra en el lateral del sistema de preparación esté alineada con la flecha negra y forman una “N”. Además, el gancho amarillo del lateral debe estar en posición vertical (consulte la imagen siguiente para tener una referencia).



Siga los pasos que se indican a continuación para poner el sistema de preparación en posición neutra y volver a colocarlo en la cafetera:



1. Deje el sistema de preparación fuera y cierre la puerta de mantenimiento. Coloque en la cafetera el resto de piezas (la bandeja de goteo, el contenedor de los granos de café y el depósito de agua).

2. Pulse el botón de encendido para apagar la cafetera. Espere hasta que la cafetera no produzca sonidos (esto puede tardar entre 15 y 20 segundos).

3. Pulse el botón de encendido para encender la cafetera. No realice ninguna acción, como abrir la puerta de mantenimiento, extraer la bandeja de goteo o el depósito de agua, antes de que la cafetera esté lista para su uso.

4. Ajuste el sistema de preparación en una posición neutral antes de introducirlo. Para ajustar el sistema de preparación en posición neutra, empuje primero la palanca hacia abajo hasta que entre en contacto con la base del sistema de preparación (consulte la imagen 1). A continuación, compruebe si el gancho amarillo está en la posición más alta y, si no lo está, no lo empuje hacia arriba (consulte la imagen 2).

5. Abra la puerta de mantenimiento y deslice el sistema de preparación dentro de la cafetera siguiendo las guías hasta que encaje en su sitio.

6. Cierre la puerta de mantenimiento, apague la cafetera y vuelva a encenderla.

Nota: Las instrucciones pueden variar en función del modelo concreto de cafetera espresso que tenga. Para obtener unas instrucciones paso a paso más precisas, consulte el manual de usuario.