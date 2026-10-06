Mi cafetera Saeco no muele los granos de café.

Para solucionarlo: desbloquee la abertura de salida del café con el mango de una cuchara y límpiela con un aspirador siguiendo estos pasos:



1. Apague la cafetera y espere a que no se oiga ningún sonido (esto puede tardar entre 15 y 20 segundos).

2. Retire el sistema de preparación.

3. Abra la tapa de la abertura de entrada de café premolido y coloque el mango de la cuchara en la abertura. Nota: Si no hay café molido previamente en la abertura, inserte el mango de la cuchara en la abertura de entrada del café desde abajo.

4. Mueva el mango hacia arriba y hacia abajo hasta que caiga el café obstruido. Nota: Puede que necesite ejercer un poco de fuerza.

5. Retire todo el café molido que se haya caído con un aspirador.

6. A continuación, coloque el aspirador en la toma de la abertura de entrada del café y cubra la abertura de entrada del café premolido con la mano. O viceversa, coloque el aspirador en la parte superior y cubra la parte inferior.

7. Vuelva a colocar el sistema de preparación, encienda la cafetera y vuelva a preparar un espresso.

8. Tras preparar el café, compruebe si la abertura sigue libre de café molido. Si no es así, repita el paso para desatascarla.



Para evitar que la abertura de entrada del café se atasque:

No vierta agua en el contenedor de granos de café.

Limpie la abertura de entrada del café semanalmente.