Asistencia de Philips No se extrae agua del depósito de agua de mi cafetera espresso Saeco

Cuando no se extrae agua del depósito de agua de la cafetera espresso Saeco, normalmente se debe a que hay aire atrapado en la cafetera que bloquea el suministro de agua. Descubra cómo puede solucionarlo a continuación.

El depósito de agua no se ha insertado completamente. Es posible que el depósito de agua no esté bien colocado en la cafetera, por lo que no se expulsará agua.

• Si la cafetera espresso tiene el depósito de agua en la parte delantera, no olvide empujar totalmente el depósito de agua hasta la parte posterior para asegurarse de que está bien insertado.

• Si la cafetera espresso tiene el depósito de agua en la parte superior, asegúrese de que el área que hay debajo del depósito está limpia. Eliminación del aire atrapado Siga las instrucciones que se indican a continuación para eliminar el aire atrapado en la cafetera espresso:

1. Apague el aparato

2. Vacíe el depósito de agua y retire el filtro de agua AquaClean (o cualquier otro filtro de agua).

3. Llene el depósito con agua y vuelva a introducirlo en su lugar

4. Vuelva a encender la cafetera. Cuando el aparato se caliente, seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente



Si utiliza un filtro de agua AquaClean, siga estos pasos adicionales para asegurarse de que el filtro está preparado e instalado correctamente para su uso:

1. Sacuda el filtro de agua AquaClean durante 5 segundos

2. Sostenga el filtro boca abajo en un recipiente con agua hasta que dejen de salir burbujas de aire

3. Vuelva a colocar el filtro en el depósito de agua y llénelo con agua

4. Reinicie el aparato apagándolo y encendiéndolo de nuevo

5. Seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente.



Nota: Si lleva utilizando el filtro de agua AquaClean más de 3 meses, sustitúyalo, ya que es posible que esté obstruido. La boquilla de salida de agua caliente está obstruida (cafeteras con panarello o espumador de leche clásico) Si la boquilla de salida de agua caliente está obstruida, retire la pieza exterior del panarello o espumador de leche clásico y compruebe si la boquilla está obstruida debido a la cal (hay partículas blancas dentro o alrededor de la boquilla).

Si se ha acumulado cal, utilice alguna solución descalcificante para eliminarla.



Si estas soluciones no le ayudan a resolver el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.