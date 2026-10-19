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Asistencia de Philips

No se extrae agua del depósito de agua de mi cafetera espresso Saeco

Cuando no se extrae agua del depósito de agua de la cafetera espresso Saeco, normalmente se debe a que hay aire atrapado en la cafetera que bloquea el suministro de agua. Descubra cómo puede solucionarlo a continuación.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SM8889/00, SM8780/00, SM8785/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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