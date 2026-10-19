No se extrae agua del depósito de agua de mi cafetera espresso Saeco
Cuando no se extrae agua del depósito de agua de la cafetera espresso Saeco, normalmente se debe a que hay aire atrapado en la cafetera que bloquea el suministro de agua. Descubra cómo puede solucionarlo a continuación.
Es posible que el depósito de agua no esté bien colocado en la cafetera, por lo que no se expulsará agua. • Si la cafetera espresso tiene el depósito de agua en la parte delantera, no olvide empujar totalmente el depósito de agua hasta la parte posterior para asegurarse de que está bien insertado. • Si la cafetera espresso tiene el depósito de agua en la parte superior, asegúrese de que el área que hay debajo del depósito está limpia.
Siga las instrucciones que se indican a continuación para eliminar el aire atrapado en la cafetera espresso: 1. Apague el aparato 2. Vacíe el depósito de agua y retire el filtro de agua AquaClean (o cualquier otro filtro de agua). 3. Llene el depósito con agua y vuelva a introducirlo en su lugar 4. Vuelva a encender la cafetera. Cuando el aparato se caliente, seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente
Si utiliza un filtro de agua AquaClean, siga estos pasos adicionales para asegurarse de que el filtro está preparado e instalado correctamente para su uso: 1. Sacuda el filtro de agua AquaClean durante 5 segundos 2. Sostenga el filtro boca abajo en un recipiente con agua hasta que dejen de salir burbujas de aire 3. Vuelva a colocar el filtro en el depósito de agua y llénelo con agua 4. Reinicie el aparato apagándolo y encendiéndolo de nuevo 5. Seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente.
Nota: Si lleva utilizando el filtro de agua AquaClean más de 3 meses, sustitúyalo, ya que es posible que esté obstruido.
Si la boquilla de salida de agua caliente está obstruida, retire la pieza exterior del panarello o espumador de leche clásico y compruebe si la boquilla está obstruida debido a la cal (hay partículas blancas dentro o alrededor de la boquilla). Si se ha acumulado cal, utilice alguna solución descalcificante para eliminarla.
Si estas soluciones no le ayudan a resolver el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
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