Asistencia de Philips Hay café molido debajo del sistema de preparación de mi cafetera espresso Saeco

Si encuentra café molido en el interior o bajo el sistema de preparación de la cafetera espresso Saeco, siga leyendo para ver cuáles son las posibles soluciones o mire nuestro vídeo de instrucciones.

Lubricación del grupo de preparación Si el sistema de preparación y sus piezas no se han lubricado bien, es posible que caiga café molido debajo o alrededor del sistema. Siga estos pasos para las piezas del sistema de preparación que deben lubricarse:

1. Apague la cafetera espresso. Debe esperar hasta que esté completamente apagada y no emita ningún ruido (este proceso tarda unos 15 o 20 segundos)

2. Retire de la cafetera el sistema de preparación y enjuáguelo con agua tibia. Deje que se seque al aire.

3. Aplique una fina capa de lubricante en el pistón del sistema de preparación.

4. Aplique una fina capa de lubricante alrededor del eje situado en la parte inferior del sistema de preparación.

5. Aplique una fina capa de lubricante a los raíles de ambos lados.

Nota: Para lubricar el sistema de preparación, utilice el lubricante HD5061 de Philips/Saeco.