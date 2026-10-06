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Asistencia de Philips

Hay café molido debajo del sistema de preparación de mi cafetera espresso Saeco

Si encuentra café molido en el interior o bajo el sistema de preparación de la cafetera espresso Saeco, siga leyendo para ver cuáles son las posibles soluciones o mire nuestro vídeo de instrucciones.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SM8889/00, SM8780/00, SM8785/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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