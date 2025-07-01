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Asistencia de Philips

Mi OneBlade 360 conectada no se empareja con mi teléfono

Si la OneBlade 360 conectada* no se empareja con el dispositivo móvil, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.

Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre pasos, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente.

*Tenga en cuenta que esta información solo se aplica a la OneBlade 360 conectada. Los usuarios de otros modelos de OneBlade pueden añadir manualmente sus dispositivos a sus perfiles de la aplicación OneBlade, pero no pueden conectarlos por Bluetooth.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .

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