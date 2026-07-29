Asistencia de Philips Mi Philips Airfryer no aparece en la lista de dispositivos de la aplicación HomeID

Aprenda a identificar el modelo de dispositivo de su Philips Airfryer en la lista HomeID en nuestro siguiente artículo.

Buscar con número de modelo En la aplicación HomeID, el número de modelo del dispositivo se acorta usando una "x". Por ejemplo, si tiene el modelo HD9650 de Philips Airfryer, puede seleccionar HD965x en la aplicación.



Si el modelo de su dispositivo sigue sin aparecer en la lista, es posible que su Airfryer no esté disponible en el país elegido. En ese caso, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia posventa, que le enviará la información pertinente.