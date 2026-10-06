Mi robot aspirador Philips HomeRun no se conecta a la aplicación Philips HomeRun

Puede emparejar el robot con la aplicación Philips HomeRun tocando el botón [Añadir robot] (Add robot) y siguiendo las instrucciones. Si el emparejamiento falla, siga los pasos que se indican a continuación para resolver el problema:

Nota: Si su Wi-Fi es compatible con las bandas de 2,4 y 5 GHz, le recomendamos que elija la de 2,4 GHz para obtener una señal más intensa.

Compruebe que el robot está encendido

Compruebe que el robot está completamente cargado, que la estación está conectada a una toma de corriente y que el robot está encendido.

Compruebe la contraseña de la red Wi-Fi

Asegúrese de haber introducido la contraseña correcta para la red Wi-Fi doméstica en la aplicación.

Seleccione el modelo de robot correcto

Al añadir el robot a la aplicación, seleccione el modelo correcto.

Con estación con vaciado automático: XU7100, XU5100, XU3110 o XU3100

Sin estación con vaciado automático: XU7000, XU5000, XU3000 o XU2000

Con estación base: XU6500

Compruebe que el robot está en modo de configuración Wi-Fi

Para que el robot se empareje correctamente con la aplicación, debe estar en modo de configuración Wi-Fi. El botón de encendido y el botón de inicio del robot parpadean para indicar que el modo de configuración Wi-Fi está activado. Para que el robot entre en el modo de configuración Wi-Fi, mantenga pulsados el botón de encendido y el botón de inicio al mismo tiempo durante tres segundos. Las luces de los botones parpadearán en naranja para indicar que el robot está en modo de configuración Wi-Fi (consulte la imagen siguiente).

Asegúrese de que la red Wi-Fi doméstica funciona correctamente

Compruebe la conexión a Internet. Si la red es lenta, apague el router y vuelva a encenderlo.

Acerque la estación al router

La estación de carga del robot debe colocarse en una ubicación con buena cobertura Wi-Fi. Coloque la estación más cerca del router para obtener una señal Wi-Fi más potente.

Versión más reciente de la aplicación Philips HomeRun

Compruebe que está usando la versión más reciente de la aplicación Philips HomeRun. Para ello, vaya a su tienda de aplicaciones y compruebe si hay alguna actualización disponible.



Consulte los siguientes vídeos con instrucciones paso a paso sobre cómo conectar el robot a la aplicación según el modelo.

Si las soluciones anteriores no le ayudan a resolver el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.