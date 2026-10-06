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Mi robot aspirador Philips HomeRun no se conecta a la aplicación Philips HomeRun

Si el robot aspirador y friegasuelos Philips HomeRun no se conecta a la aplicación Philips HomeRun, lea el siguiente artículo para encontrar posibles causas y soluciones. 

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