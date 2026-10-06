Mi robot aspirador Philips HomeRun no se vacía automáticamente

Los modelos Philips HomeRun XU7100, XU5100 XU3100, XU3110 y XU2100 están equipados con una estación con vaciado automático. Después de la limpieza, el depósito del polvo se vacía automáticamente en la bolsa desechable de la estación con vaciado automático.



Para asegurarse de que el robot vacía el depósito del polvo automáticamente en la bolsa desechable:

Compruebe que la estación está conectada a una toma de corriente.

Asegúrese de que la bolsa desechable esté instalada correctamente. Sugerencia : vea el vídeo sobre el uso de la estación con vaciado automático de su modelo de robot a continuación.

: vea el vídeo sobre el uso de la estación con vaciado automático de su modelo de robot a continuación. Asegúrese de que la bolsa de polvo no esté llena.

Compruebe que la tapa de la estación está cerrada.

Desactive el modo silencioso o el modo no molestar en la aplicación HomeRun.

Compruebe si la entrada de la estación con vaciado automático está bloqueada o no.



Nota para el modelo XU7100

El vaciado automático no se iniciará si devuelve el robot a la estación manualmente.

El vaciado automático solo se inicia si el robot vuelve automáticamente a la estación.

Nota para el modelo XU5100

La autolimpieza comienza cuando se devuelve manualmente el robot a la estación y cuando el robot vuelve automáticamente a la estación.

Para iniciar la autolimpieza automática de forma manual, abra la aplicación Philips HomeRun y seleccione su robot en la lista [Mis robots] (My Robots). A continuación, toque el botón [Estación] (Station) de la página de inicio y seleccione [Iniciar autolimpieza] (Start self-cleaning).

Para iniciar el vaciado automático tras volver a colocar el robot a mano, abra la aplicación Philips HomeRun y seleccione el robot en la lista "Mis robots". A continuación, toque el botón del menú principal de la esquina superior izquierda y seleccione [Ajustes de vaciado automático] (Auto-Empty settings). Aquí puede tocar el botón [Vaciar depósito de polvo ahora] (Empty dust container now).

Tenga en cuenta que el vaciado automático solo se puede realizar una vez cada 10 minutos para evitar que el motor se sobrecaliente.



Si las soluciones anteriores no han resuelto el problema, contáctenos para obtener más ayuda.