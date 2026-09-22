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Asistencia de Philips

Cómo limpiar la aspiradora sin cable Philips serie 8000

Para descubrir cómo limpiar la cubeta para el polvo, el filtro, el cepillo y el depósito de agua de la aspiradora sin cable Philips serie 8000, consulte las siguientes secciones. Puede encontrar el nombre de modelo en el tubo o consultar la imagen que aparece a continuación.
 

Modelos de la serie 8000

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XC8347/01R1 , XC8149/01R1 , XC8055/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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