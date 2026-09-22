Cómo limpiar la aspiradora sin cable Philips serie 8000
Para descubrir cómo limpiar la cubeta para el polvo, el filtro, el cepillo y el depósito de agua de la aspiradora sin cable Philips serie 8000, consulte las siguientes secciones. Puede encontrar el nombre de modelo en el tubo o consultar la imagen que aparece a continuación.
Cubeta para el polvo Para limpiar la cubeta para el polvo de la aspiradora sin cable Philips, siga estos sencillos pasos:
Apague el aparato (imagen 1).
Retire la cubeta pulsando el botón de liberación mientras sujeta el aparato en un ángulo de 45 grados (imagen 2).
Levante la parte coloreada para acceder a la cubeta (imagen 3).
Consejo:
si le cuesta retirar esta parte de la cubeta, puede golpear suavemente alrededor de la cubeta con la mano abierta para aflojar un poco la parte coloreada.
Es más fácil retirarla si sujeta la cubeta por la parte inferior con una mano y levanta la parte coloreada con la otra mano.
Vacíe la cubeta para el polvo (imagen 4).
Enjuague la cubeta para el polvo bajo el grifo. Evite utilizar el lavavajillas (imagen 5).
Asegúrese de que la cubeta para el polvo esté completamente seca antes de volver a colocarla (imágenes 6-7).
Asegúrese de alinear primero la parte que sobresale de la cubeta antes de colocarla en su sitio. Para obtener instrucciones más detalladas, vea el siguiente vídeo.
Filtro Para que la aspiradora sin cable Philips rinda siempre al máximo, asegúrese de limpiar el filtro con regularidad. Siga estos sencillos pasos:
Retire la caja del filtro de la parte coloreada girándola en sentido contrario a las agujas del reloj (imagen 8).
Retire el separador de espuma lavable de la caja del filtro (imagen 9).
Sacuda ambas piezas sobre un cubo de basura para limpiarlas (imagen 10).
Enjuague el separador de espuma (imagen 11) y estrújelo hasta que salga agua limpia (imagen 12). Recuerde que no debe enjuagar la caja del filtro.
Nota: Para obtener los mejores resultados de limpieza, deje correr el agua a través del filtro con la lengüeta del filtro hacia abajo para eliminar el polvo más adherido.
Deje que el filtro se seque durante 24 horas (imagen 13).
Vuelva a montar las piezas (imágenes 14-16).
Asegúrese primero de alinear la parte que sobresale de la cubeta antes de colocarla en su sitio.
Para obtener instrucciones más detalladas, vea el vídeo que aparece a continuación.
Nota: La aspiradora le recordará automáticamente que limpie el filtro mediante un código de información i8 seguido de un código QR para solicitar un filtro nuevo (accesorio XV1681). Cuando el aparato muestre i8, puede pulsar cualquier botón (excepto el botón de encendido) para ver una animación con instrucciones paso a paso para la limpieza del filtro. Le aconsejamos que sustituya el filtro si sigue recibiendo un mensaje i8 después de la limpieza o al menos cada 6 meses para garantizar el máximo rendimiento. El depósito del polvo no está bien colocado en el aparato Si la cubeta para el polvo no está bien colocada, puede haber problemas con la potencia de succión. Asegúrese de que la cubeta para el polvo esté bien colocada alineando primero la parte superior de la cubeta antes de colocarla en su lugar (consulte los minutos 1:11-1:15 del siguiente vídeo).
Cepillo La aspiradora sin cable Philips cuenta con un cepillo giratorio situado dentro de la boquilla. Este cepillo puede atascarse con el pelo y requiere un mantenimiento regular. Siga los pasos que se indican a continuación para limpiar el cepillo y consulte el vídeo para obtener más información:
Desconecte la alimentación (imagen A1).
Pulse el botón para retirar el cepillo (imágenes A2-A3).
Corte y retire los pelos enredados del cepillo (imagen A4).
Retire la tapa lateral y corte los pelos que haya en medio (imagen A5).
Vuelva a colocar el cepillo en su sitio y la aspiradora estará lista para su uso (imágenes A5-A6).
Depósito de agua Para mantener la boquilla Aqua en buen estado, le recomendamos que siga estos sencillos pasos para limpiarla y secarla después de cada uso:
Retire el paño del depósito de agua.
Vacíe el depósito de agua (imagen B1).
Limpie el depósito de agua bajo el grifo y sacúdalo suavemente (imagen B4).
Deje que el depósito de agua se seque y enjuague el paño o métalo en la lavadora para limpiarlo.Recomendamos sustituir el paño cada 6 meses (accesorio XV1700).
¿Le ha ayudado la solución anterior? Si no es así, póngase en contacto con nosotros en www.philips.com/support para obtener más ayuda.
Cubeta para el polvo Siga los pasos que se indican a continuación y consulte el siguiente vídeo para obtener más información:
Apague el aparato.
Retire la cubeta pulsando el botón de liberación situado en el mango, junto a la cubeta para el polvo (imagen A1).
Quite la tapa y vacíe la cubeta para el polvo (imágenes A2-A3). Asegúrese de retirar también el pelo y la suciedad atascados en el sistema ciclónico.
Saque el filtro y limpie el interior de la cubeta para el polvo con agua o un paño húmedo (imágenes A5-A6). Evite utilizar el lavavajillas.
Asegúrese de que la cubeta para el polvo esté completamente seca antes de volver a colocarla (imágenes A7-A9).
Filtro Para garantizar que la aspiradora sin cable SpeedPro Max de Philips rinde al máximo, es fundamental limpiar el filtro con regularidad. Siga estos sencillos pasos:
Retire la cubeta pulsando el botón situado en el mango, junto a la cubeta para el polvo (imagen B2).
Retire la caja del filtro de la cubeta para el polvo y el separador de espuma lavable de la caja del filtro (imágenes B3-B4).
Sacuda suavemente el separador de espuma sobre un cubo de basura para eliminar la suciedad suelta y enjuáguelo bajo el grifo (imagen B5).
Estrújelo hasta que salga agua limpia (imágenes B6-B7).
Recuerde no enjuagar la caja del filtro, sino golpearla suavemente sobre un cubo de basura (imagen B8).
Deje que el filtro se seque durante 24 horas (imagen B9).
Vuelva a montar las piezas (imagen B10).
Para obtener más información, consulte el siguiente vídeo. Nota:
Para un rendimiento óptimo, le recomendamos limpiar el filtro del aspirador una vez al mes y sustituirlo cada 6 meses.
Cepillo La aspiradora sin cable SpeedPro Max de Philips cuenta con un cepillo giratorio situado dentro de la boquilla. Este cepillo puede atascarse con el pelo y requiere un mantenimiento regular. Siga los pasos que se indican a continuación y consulte el siguiente vídeo para obtener más información:
Retire el cepillo con el botón Easy y quite la tapa lateral (imágenes A1-A3)
Tire de cualquier pelo que haya en el cepillo y bajo la tapa con la mano o use unas tijeras (imagen A4).
Vuelva a colocar la tapa lateral empujándola hasta que oiga un clic y vuelva a colocar el cepillo en su sitio (imágenes A5-A7). Ya puede utilizar su aspirador.
Depósito de agua Recomendamos limpiar y secar el depósito Aqua después de cada uso. A continuación, le indicamos cómo hacerlo en unos sencillos pasos:
Retire el paño del depósito de agua (imagen B1).
Vacíe el depósito de agua (imagen B2).
Limpie el depósito de agua bajo el grifo y sacúdalo suavemente (imágenes B3-B5).
Vacíe el depósito de agua y deje que se seque (imágenes B6-B8).
Enjuague el paño o métalo en la lavadora para limpiarlo (imagen B9).
Consejo: (XC8347 y XC8349): limpie también los canales laterales de la boquilla Aqua cada tres meses o si nota una disminución del rendimiento. Para ello, abra los canales laterales y elimine la suciedad.
¿Le ha ayudado la solución anterior? Si no es así, póngase en contacto con nosotros en www.philips.com/support para obtener más ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:XC8347/01R1 , XC8149/01R1 , XC8055/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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