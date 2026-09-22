Cómo limpiar la aspiradora sin cable Philips serie 8000

Filtro

Para que la aspiradora sin cable Philips rinda siempre al máximo, asegúrese de limpiar el filtro con regularidad. Siga estos sencillos pasos:

Retire la caja del filtro de la parte coloreada girándola en sentido contrario a las agujas del reloj (imagen 8).

Retire el separador de espuma lavable de la caja del filtro (imagen 9).

Sacuda ambas piezas sobre un cubo de basura para limpiarlas (imagen 10).

Enjuague el separador de espuma (imagen 11) y estrújelo hasta que salga agua limpia (imagen 12). Recuerde que no debe enjuagar la caja del filtro.

Nota : Para obtener los mejores resultados de limpieza, deje correr el agua a través del filtro con la lengüeta del filtro hacia abajo para eliminar el polvo más adherido.

Deje que el filtro se seque durante 24 horas (imagen 13).

Vuelva a montar las piezas (imágenes 14-16).

Asegúrese primero de alinear la parte que sobresale de la cubeta antes de colocarla en su sitio.

Para obtener instrucciones más detalladas, vea el vídeo que aparece a continuación.

Nota : La aspiradora le recordará automáticamente que limpie el filtro mediante un código de información i8 seguido de un código QR para solicitar un filtro nuevo (accesorio XV1681).

Cuando el aparato muestre i8, puede pulsar cualquier botón (excepto el botón de encendido) para ver una animación con instrucciones paso a paso para la limpieza del filtro.

Le aconsejamos que sustituya el filtro si sigue recibiendo un mensaje i8 después de la limpieza o al menos cada 6 meses para garantizar el máximo rendimiento.

El depósito del polvo no está bien colocado en el aparato