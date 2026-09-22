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Asistencia de Philips

Cómo se limpia la aspiradora sin cable SpeedPro serie 5000 de Philips

Para obtener más información sobre cómo limpiar la cubeta para el polvo, el filtro, el cepillo y el depósito de agua de la aspiradora Philips SpeedPro (Aqua) serie 5000, consulte las siguientes secciones.
 

Modelos 5000

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: FC6722/01R1 , FC6727/01R1 , XC5141/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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