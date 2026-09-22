Cómo se limpia la aspiradora sin cable SpeedPro serie 5000 de Philips
Para obtener más información sobre cómo limpiar la cubeta para el polvo, el filtro, el cepillo y el depósito de agua de la aspiradora Philips SpeedPro (Aqua) serie 5000, consulte las siguientes secciones.
Para limpiar la cubeta para el polvo de la aspiradora sin cable de Philips, siga estos sencillos pasos:
Apague el aparato.
Pulse el botón para extraer la cubeta para el polvo y quite la tapa (imágenes 1-2).
Vacíe la cubeta para el polvo en el cubo de basura (imagen 3). Asegúrese de quitar también el pelo y la suciedad adheridos al ciclón (la parte coloreada del interior de la cubeta para el polvo).
Retire el filtro de la cubeta para el polvo (imagen 4).
Limpie el interior de la cubeta para el polvo con agua o un paño húmedo (imágenes 5-6). Nota: No limpie la cubeta para el polvo en el lavavajillas.
Cuando la cubeta esté completamente seca, vuelva a insertar el filtro y colóquela de nuevo en su sitio (imágenes 7-9).
Para garantizar que la aspiradora sin cable Philips SpeedPro funcione al máximo rendimiento, es esencial limpiar el filtro con regularidad. Hay dos filtros diferentes, ambos encajarán.
Determine qué filtro tiene y siga las sencillas instrucciones que se indican a continuación. Filtro 1:
Vacíe la cubeta para el polvo (imagen 1).
Extraiga el filtro (imagen 2).
Golpee suavemente el filtro para eliminar la suciedad suelta (imagen 3).
Lave el filtro con el lado de la rejilla hacia arriba (imagen 4).
Deje que se seque durante 24 horas con el lado de la rejilla hacia arriba (imagen 5).
Vuelva a insertar el filtro en la cubeta para el polvo y coloque la cubeta en el aparato (imagen 6). Su aspiradora estará lista para ser usada de nuevo.
Filtro 2:
Vacíe la cubeta para el polvo (imagen 1).
Retire la carcasa del filtro y saque el filtro (imágenes 2-3).
Golpee ambos filtros para eliminar la suciedad suelta (imagen 4).
Lave el separador de espuma bajo el grifo (imagen 5).Nota: No enjuague la carcasa del filtro bajo el grifo.
Asegúrese de que el separador de espuma esté completamente seco antes de volver a insertarlo en el dispositivo (imágenes 6-8). Su aspiradora estará lista para ser usada de nuevo.
Nota: Para un rendimiento óptimo, recomendamos limpiar el filtro de la aspiradora una vez al mes y sustituir el filtro cada 6 meses (accesorio FC8009/01).
La aspiradora sin cable Philips SpeedPro dispone de un cepillo giratorio situado dentro de la boquilla. Este cepillo puede atascarse con el pelo y necesita un mantenimiento regular. Siga los pasos que se indican a continuación y consulte el vídeopara obtener más información:
Retire el cepillo con el botón Easy (imágenes 1-2).
Extraiga cualquier residuo con la mano.Consejo: Corte los hilos enredados con unas tijeras (imagen 3).
Compruebe si hay pelo o suciedad debajo de la tapa lateral y aflójela del cepillo para quitarla.
Para volver a colocar la tapa lateral, empújela hasta que oiga un clic y vuelva a colocar el cepillo en su sitio (imágenes 4-7).Ya puede utilizar su aspirador.
Le recomendamos que limpie y seque el depósito Aqua después de cada uso. A continuación, le indicamos cómo puede hacerlo en unos sencillos pasos:
Retire el paño del depósito de agua.
Vacíe el depósito de agua (imagen 1).
Limpie el depósito de agua bajo el grifo y agítelo suavemente (imágenes 2-4).
Vacíe el depósito de agua girándolo varias veces para asegurarse de que está completamente vacío (imágenes 5-9).
Deje que el depósito de agua se seque y limpie el paño (enjuáguelo o lávelo en la lavadora) (imágenes 10-12).
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